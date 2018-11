Gute Nachrichten: Geldregen für Geretsrieder Vereine

Der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport (Jusskus) bewilligte in seiner jüngsten Sitzung eine Reihe von Zuschussanträgen.

Geretsried – Das Katholische Kreisbildungswerk erbat einen Zuschuss in Höhe von 6000 Euro für seine Erwachsenenbildung. Geschäftsführer Andreas Käter hatte die Arbeit in einer vorherigen Sitzung vorgestellt, nachdem das Kreisbildungswerk in den vergangenen drei Jahren keinen Zuschuss erhielt. Der Betrag erschien dem Ausschuss dennoch zu viel. Die Mitglieder bewilligten 1500 Euro.

Zu ihrem 140-jährigen Jubiläum veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Gelting ein Fest – und muss das Defizit decken. Das Gremium entschied, dieses mit bis zu maximal 7000 Euro zu bezuschussen. „Das ist unsere Feuerwehr, es ist Aufgabe der Stadt, die Feier mitzufinanzieren“, hatte sich CSU-Bürgermeister Michael Müller zuvor eingesetzt. Da dürfe man sich nicht lumpen lassen, fand auch seine Fraktionskollegin Sabine Lorenz.

Erfolg kostet: Die Abteilung Badminton des TuS Geretsried ist in die zweithöchste Badmintonliga Deutschlands aufgestiegen. Das bedeute erhebliches Engagement und eine erhöhte finanzielle Belastung, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Abteilung bat den Ausschuss um einen Zuschuss in Höhe von 1340 Euro für den Kauf von Federbällen. „Für die Förderung von Jugendlichen und ein Aushängeschild für die Stadt hebe ich gern die Hand“, sagte Stadtrat Hans Ketelhut, plädierte aber für eine Begrenzung auf 1000 Euro. Der Aufstieg sei für den kleinen Verein eine große Leistung. Dass sie bewundere, was dieser Verein leistet, kommentierte Heidi Dodenhöft (Freie Wähler). Die Gremiumsmitglieder stimmten mit acht zu zwei Stimmen für einen Zuschuss an die TuS-Abteilung.

