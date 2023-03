Gute Nachrichten vom Kultusminister: Mittelschule Geretsried erhält fünf Züge

Von: Dominik Stallein

Wird ausgebaut: Die Mittelschule Geretsried an der Adalbert-Stifter-Straße. © Archiv

Michael Piazolo hatte bei seinem Besuch in Geretsried gute Nachrichten im Gepäck: Die Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße darf 28 Klassen bekommen.

Der Kultusminister kam am Mittwoch nicht mit leeren Händen in die Karl-Lederer-Mittelschule. Wie berichtet möchte die Stadt diese mit dem Standort an der Adalbert-Stifter-Straße auch räumlich fusionieren und auf fünf Klassen pro Jahrgang erweitern. Dass der Plan aufgeht, hatte Michael Piazolo schriftlich im Gepäck: Er überreichte gemeinsam mit Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl die schulaufsichtsrechtliche Genehmigung.

Rathauschef Michael Müller (2.v.li.) und Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank freuen sich über die gute Nachricht, die Florian Streibl und Michael Piazolo übergeben: Die Mittelschule Geretsried darf fünfzügig werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister Michael Müller und Vize-Rathauschefin Sonja Frank freuten sich, dass die Regierung von Oberbayern einer Erweiterung der Mittelschule zustimmt. „Es wird langfristig von der Beschulung von 28 Klassen ausgegangen“, heißt es in dem Schreiben. Schulaufsichtlich werde die Maßnahme, wie die Stadt sie geplant hat, genehmigt. Außerdem dürfen 75 weitere Betreuungsplätze im Ganztagsbereich geschaffen werden.

