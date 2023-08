„Gute Seele des Hauses“ sagt Servus: Mitarbeiterin verlässt nach 34 Jahren die Musikschule

Blumen für die Damen: Bürgermeister Michael Müller (li.) verabschiedete (ab 2. v. li.) Sabine Beyer (musikalische Leitung der Musikschule) und hieß ihre Nachfolgerin Susanne Voss willkommen. Mit im Bild: Sabrina Schwenger (kaufmännische Leiterin) und Vorsitzende Dr. Carmen Rieth. © sh

Nach 34 Jahren verlässt Sabine Beyer die Musikschule in Geretsried. Beim Sommerfest wurde die langjährige Mitarbeiterin verabschiede. Ihre Nachfolgerin ist Susanne Voss.

Geretsried – Sabine Beyer verlässt nach 34 Jahren als musikalisch-pädagogische Leiterin sowie Lehrerin für Querflöte und Klavier die Musikschule. Beim Sommerfest wurde die langjährige Mitarbeiterin verabschiedet.

„Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss“, sang Udo Jürgens. Für Sabine Beyer schon. „Ich denke, es ist jetzt ein gutes Alter zu gehen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit sieben Jahren fing Beyer an, Klavier zu spielen. In der Schule war sie aktiv in Chören, Orchestern und Ensembles für Alte Musik.

Musikschule Geretsried: Sabine Beyer verlässt Einrichtung nach 34 Jahren

An der Musikhochschule München absolvierte sie ein Querflötenstudium bis zur Meisterklasse. „Ich interessierte mich aber auch schon immer sehr für die pädagogische Seite“, erzählt sie. So lehrte sie an den Musikschulen Garching und Gilching. „Sandra Maischberger gehörte zu meinen Schülerinnen. Sie war gut. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass sie mal berühmt wird“, plaudert Beyer aus dem Nähkästchen. Als in Geretsried eine musikalisch-pädagogische Musikschulleiterin gesucht wurde, bewarb sie sich und wurde genommen.

Zunächst arbeitete sie mit Ingrid Obser als gleichberechtigte kaufmännische Leiterin zusammen, dann mit Vera Kraus und seit 2016 mit Sabrina Schwenger. Man müsse sich gut verstehen in so einem Team, sagt sie. Gleichzeitig unterrichtete Beyer Querflöte, Klavier und das Querflötenensemble „Fanta5“. Sie hielt Vorträge zur Musikgeschichte und organisierte zahlreiche Music Camps in der Jugendsiedlung Königsdorf, am Starnberger See und in Bairawies.

Sie verstand es, die Kinder zu motivieren und ihnen die Freude am Musizieren zu vermitteln. Als 1996 die Musikschule aufgestockt wurde und einen Konzertsaal bekam, habe das der gesamten Musikschule „enormen Auftrieb gegeben“, erinnert sich die scheidende Leiterin.

Musikschule Geretsried: Nachfolgerin von Sabine Beyer wird Susanne Voss

Auch schwierige Phasen wie die Einführung des achtjährigen Gymnasiums mit deutlich weniger Musikschülern oder die Corona-Pandemie erlebte die 66-Jährige. Die Doppelspitze der Schule bewies stets Kreativität, es entstanden zum Beispiel Kooperationen mit Kindergärten und Schulen.

Ganz geht Beyer noch nicht. Sie bleibt der Musikschule von September an noch ein Jahr als Mini-Jobberin erhalten. Ihrer Nachfolgerin Susanne Voss, Lehrerin für Blockflöte und Fagott, will sie beratend zur Seite stehen. Privat freut sich die Mutter eines erwachsenen Sohns darauf, mehr Zeit zu haben, um in einem Streichquartett Bratsche zu spielen. Sie möchte reisen, im Garten arbeiten und ihr Französisch verbessern.

Bürgermeister Michael Müller, der einst Blockflöte an der Musikschule lernte, bezeichnete Beyer in seiner Rede auf dem Sommerfest als „die gute Seele des Hauses“. Die Vorsitzende Dr. Carmen Rieth sowie Sabrina Schwenger wünschten alles Gute im neuen Lebensabschnitt. Die Kolleginnen und Kollegen verabschiedeten sich mit originellen Beiträgen. Von Tanja Lühr

