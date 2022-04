Schüler fahren nach Frankreich und entscheiden sich für geruchsintensive Souvenirs

Schönes Wetter und strahlende Gesichter: Die Geretsrieder Gymnasiasten genossen den Aufenthalt in der französischen Partnerstadt Chamalières. © simone bariffo

39 Acht- und Neuntklässler des Geretsrieder Gymnasiums haben am Schüleraustausch in Chamalières teilgenommen. Es wurde gelernt und eingekauft.

Geretsried/Chamalières – 39 Acht- und Neuntklässler des Gymnasiums Geretsried besuchten kürzlich die Austauschpartner des Collège Teilhard de Chardin in der französischen Partnerstadt Chamalières. „Die Temperaturen waren zwar eher winterlich, die Stimmung jedoch warm und herzlich“, teilt Lehrkraft Simone Bariffo mit.

Nach einem freundlichen Empfang vor der Schule konnten sich die Schüler am Wochenende erst einmal in ihren Gastfamilien eingewöhnen. „Bei vielen stand eine sportliche Aktivität, ein Besuch des Freizeitparks Vulcania oder eine Besichtigung der Stadt Lyon auf dem Programm.“

Vichy: „Perfekte Mischung aus Geschichte und Touristenattraktion“

Gemeinsam besuchte die Gruppe den Kulturort Vichy, den die Schüler als eine „perfekte Mischung aus Geschichte und Touristenattraktion“ wahrnahmen, so Bariffo. Neben einer informativen Führung blieb noch genug Zeit, um sich mit Souvenirs einzudecken, zum Beispiel den Pastille de Vichy – Bonbons mit Mineralien der Vichy-Quellen.

Den ersten gemeinsamen Tag ließ man mit einem gemütlichen Spaziergang am Fluss Allier ausklingen. Weitere Souvenirs – jedoch geruchsintensivere – wurden am folgenden Tag eingekauft. Nach einem Besuch des Museums über die Schlacht von Gergovia, in der der gallische Häuptling Vercingétorix den römischen Feldherrn Caesar noch erfolgreich abwehren konnte, besuchte die Geretsrieder Reisegruppe die Käserei Ferme de Lambres, in der sie sich mit St. Nectaire eindeckte.

Französisches Frühstück mit Schulleiter und Bürgermeister

Am Mittwoch bestiegen die Schüler den Vulkan Puy de Dôme, der dem Departement seinen Namen gibt und der mit 1465 Metern die höchste Erhebung der Vulkankette der Auvergne ist. Belohnt wurden sie mit einem tollen Blick über „la mer de nuages“, das Wolkenmeer, aus dem nur die Spitzen der umliegenden Vulkane ragten.

Erholen konnten sich die wunden Füße tags drauf im Collège Teilhard de Chardin. Die deutschen und französischen Schüler wurden mit einem Frühstück von Schulleiter und Bürgermeister begrüßt und nahmen anschließend am französischen Unterricht teil. Beim anschließenden Einkaufsbummel im fußläufigen Clermont-Ferrand konnten die letzten Souvenirs besorgt werden. red

