Hacker-Angriffe nehmen zu - IT-Experte warnt: „Viele verharmlosen das Problem“

Von: Dominik Stallein

Teilen

Immer mehr Hacker-Angriffe auf Bürger, Behörden und Firmen: Ein IT-Experte schlägt jetzt Alarm. © Oliver Berg/dpa

Der IT-Experte Silvio Voigt aus Geretsried gibt Tipps, wie man sich vor Cyber-Kriminalität schützen kann. An n der Software Kaspersky lässt er kein gutes Haar.

Geretsried – Silvio Voigt kennt die Tücken im Netz: Der Geretsrieder ist EDV-Sachverständiger und gibt Tipps, wie sich Internetnutzer vor Hacker-Angriffen schützen können.

Hacker-Angriffe nehmen zu - IT-Experte warnt: „Viele verharmlosen das Problem“

Herr Voigt, man hört aktuell regelmäßig von Hacker-Angriffen. Ist das Problem tatsächlich so groß?

Voigt: Ich glaube sogar, dass wir die Gefahr noch nicht ernst genug nehmen. Viele verharmlosen das Problem und gehen sehr blauäugig mit ihren Daten und ihrer Sicherheit um. Im Moment kommt wenig Gutes aus dem Internet. Spätestens seit Anfang März haben die Cyber-Angriffe massiv zugenommen. Bei den Unternehmen, für die ich arbeite, haben wir den Schutz überarbeitet und teilweise komplett neue Hardware bereitgestellt. Man muss halt mehr Maßnahmen ergreifen.

Silvio Voigt IT-Fachmann aus Geretsried © Archiv

Besonders im Fokus steht der russische Virenschutz Kaspersky. Es gibt sogar eine Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik.

Voigt: So eine Warnung sollte man ernstnehmen. Ich persönlich habe aber auch davor nicht viel von Kaspersky gehalten: Das Programm verlangsamt das System, mischt sich überall ein, braucht Zugriff auf alles und verkompliziert das Arbeiten. Das macht mich schon skeptisch. Es gibt viele Anbieter, die ich eher empfehlen würde. Aber klar: Besser schützt man sich mit Kaspersky als gar nicht.

Was würden Sie Privatleuten raten, die sich und ihre Daten besser schützen möchten?

Voigt: Auf jeden Fall sollte man einen aktuellen Virenschutz installieren. Das Betriebssystem der Rechner sollte regelmäßig auf Aktualisierungen überprüft werden. Zum einen durch Updates – was eigentlich jeder Nutzer kann –, zum zweiten den Stand der Gerätetreiber nicht vergessen. Der Spamfilter sollte aktiviert sein. Bei E-Mails sollte man sehr vorsichtig sein: Zum Beispiel würde ich jedes Mal, bevor ich eine Mail öffne, die Absenderadresse prüfen und mich fragen, ob ich diese Mail erwartet habe oder ich mir erklären kann, warum ich sie bekomme. Anhänge sollten mit besonderer Vorsicht geöffnet werden.

Wie schütze ich mich vor Hackern? IT-Experte gibt Tipps

Auch auf die Dateiendungen sollte geschaut werden. Bei Mails, die Links enthalten, ist die Gefahr am größten, dass der Nutzer so sich selbst und sein System kompromittiert. Bevor ich Zip-Dateien oder ähnliche Anhänge an der Mail öffne, sollte ich sie mit meiner Virussoftware scannen lassen. Es geht viel über den gesunden Menschenverstand: Wenn ich skeptisch bin, lösche ich die Mail ohne sie zu öffnen. Meine privaten Daten speichere ich auf einem externen Datenträger als Sicherung ab und lasse sie nicht an meinem Rechner stecken. Daten, die einmal weg sind, kriege ich in den meisten Fällen nie zurück.

Das Interview führte Dominik Stallein.

Aktuelle Nachrichten aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung lesen Sie hier