Halbzeit im Stadtrat: Geretsrieder Liste zieht Bilanz

Von: Susanne Weiß

Im Geretsrieder Rathaus tagt der Stadtrat. Patrik Kohlert von der Geretsrieder Liste zieht nun zur Halbzeit Bilanz. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Privat

Die Kommunalwahl war 2020, es ist Halbzeit im Geretsrieder Stadtrat. In Interviews ziehen die Fraktionen Bilanz. Heute: Patrik Kohlert von der Geretsrieder Liste.

Drei Jahre Amtszeit liegen hinter den Stadträten. Drei Jahre haben sie noch vor sich. Zur Halbzeit hat unsere Zeitung allen Sprechern der dort vertretenen Parteien dieselben Fragen geschickt. Für jede Antwort hatten sie 500 Zeichen Platz. Heute ist Patrik Kohlert an der Reihe. Er steht als Fraktionsvorsitzender an der Spitze der Geretsrieder Liste, die mit drei Männern im Stadtrat vertreten ist.

Halbzeit im Stadtrat: Geretsrieder Liste bildet nun mit FDP Fraktionsgemeinschaft

Herr Kohlert, es war ein Start unter außergewöhnlichen Bedingungen: Die Corona-Pandemie hatte in den ersten Jahren Einfluss auf die Stadtratsarbeit. Ist das Gremium dennoch zusammengewachsen? Wie verstehen Sie sich mit den anderen Fraktionen?

Ja und nein. Mit Grünen und SPD haben wir schon einige gemeinsame Anträge formuliert und eingebracht. Mit den Freien Wählern arbeiten wir insbesondere in den Fachausschüssen konstruktiv zusammen. Mit der FDP bilden wir seit Kurzem eine Fraktionsgemeinschaft. Einzig mit der CSU gestaltet es sich schwierig. Für die sind wir einfach etwas Neues, und was der Bauer nicht kennt... Hinzu kommt noch, dass unser Bürgermeister zwar gern vom Kollegialorgan spricht, aber nichts dafür tut.

Auf welche drei Dinge sind sie drei Jahre nach der Wahl stolz?

Dass wir schon zahlreiche Punkte aus unserem Wahlprogramm recht erfolgreich umgesetzt haben. Besonders durch unseren Antrag auf Erlass einer Spielplatzsatzung konnten wir für unsere Kleinsten eine enorme Verbesserung für die Zukunft erwirken. Auch die Dachbegrünungssatzung wird unsere Stadt nachhaltig positiv verändern. Zuletzt konnten wir einstimmig eine Änderung der Stellplatzsatzung erwirken. Dies wird zu einer Verbesserung der Parksituation in unseren Wohngebieten beitragen.

Geretsrieder Liste: „Haben schon zahlreiche Punkte aus unserem Wahlprogramm umgesetzt“

Im Sommer sollen die Bauarbeiten an der Egerlandstraße abgeschlossen sein. Über die Gestaltung der „Neuen Mitte“ gibt es geteilte Meinungen. Was finden Sie gelungen im Zentrum?

Ehrlich? Wenig bis nichts! Dieser Belag ist einfach nur hässlich! Ganz Deutschland spricht über Entsiegelung, aber Geretsried macht es „einfach anders“ und betoniert alles Ton in Ton zu. Es fehlt an allen Ecken an Grün, und der Bachlauf ist im Vergleich zu vorher ein trauriges illuminiertes Rinnsal. Auch die Parksituation, besonders für Menschen mit Beeinträchtigung, ist eine deutliche Verschlechterung. Schade ist auch, dass der Stadtbus nicht mehr direkt vor dem Rathaus hält.

Die Stadt muss sparen. Wo tut Ihnen das besonders weh?

Die Streichung des Bürgerhauses in Stein ist etwas, was wir bis heute nur schwer verdaut haben. Dieser Ortsteil hätte diese Aufwertung absolut verdient und nötig gehabt. Auch, dass auf dem Gelände des alten Hallenbades noch nichts passiert ist, finden wir sehr, sehr schade.

Geretsrieder Liste will nachhaltiges Radverkehrskonzept auf den Weg bringen

Rein hypothetisch: Die Stadt bekommt 100 000 Euro geschenkt – mit der Auflage, sie sofort weiterzugeben. Wohin würden Sie das Geld stecken?

Den Betrag würde ich gerne aufteilen. 50 000 Euro für einen Soccer-Five-Platz beim FFG (Fußballfreunde Geretsried, Anm. d. Red.). Der Verein kann jede weitere Trainingsmöglichkeit dringend für seine hervorragende Jugendarbeit gebrauchen. Mit den weiteren 50 000 Euro würde ich gerne die Idee des Jugendrates bezüglich eines Pumptracks auf der Böhmwiese unterstützen.

Drei Jahre dauert die Amtsperiode noch. Was wollen Sie in dieser Zeit auf jeden Fall noch umsetzen?

Ein nachhaltiges Radverkehrskonzept auf den Weg bringen und erste Maßnahmen daraus in Angriff nehmen. Für eine öffentliche Begegnungsstätte für Senioren mit angrenzender Tagespflege den Grundstein legen.

