Drei Jahre Stadtrat im Zeichen der Corona-Pandemie: Das hat sich geändert

Von: Susanne Weiß

Teilen

Sitzung in den Ratsstuben: Die ersten beiden Jahre der Amtszeit verbrachten die Stadträtinnen und Stadträte mit Abstand zueinander fernab des gewohnten Sitzungssaals im Rathaus. © Hans Lippert

Die Kommunalwahl war 2020, es ist Halbzeit im Geretsrieder Stadtrat. In den vergangenen drei Jahren gab es Veränderungen - nicht nur durch die Corona-Pandemie.

Geretsried – Im großen Sitzungssaal des Rathauses ist alles wie immer. Die Stadträtinnen und Stadträte sitzen nebeneinander im Kreisrund, Bürgermeister Michael Müller hat Unterstützung aus allen Bereichen der Verwaltung und wenn jemand während der Sitzung einen Kaffee möchte, steht er auf und holt sich einen.

Halbzeit im Stadtrat in Geretsried: Corona und viele Veränderungen

Diese Normalität lässt fast vergessen, dass im Jahr der Kommunalwahl 2020 plötzlich nichts mehr war wie immer. Der Ausnahmezustand begleitete die Stadträtinnen und Stadträte bis vergangenen Sommer. Und selbst da hatte so mancher Sitzungsteilnehmer hin und wieder noch eine FFP2-Maske vor Mund und Nase.

Mut zur individuellen Maske: Ewald Kailberth. © Hans Lippert

Als im März 2020 20.284 Geretsriederinnen und Geretsrieder an die Wahlurnen gebeten waren, arbeitete der bis dato amtierende Stadtrat in stark verkleinerter Form. Stichwort: Ferienausschuss. Im Rathaus gab es ein Zwei-Schicht-System, und an diversen Stellen trennten einen Plexiglasscheiben vom Sitznachbarn oder Gegenüber.

Mut zur individuellen Maske: Gerhard Meinl. © Hans Lippert

Rückblick zur Halbzeit im Stadtrat in Geretsried: Wahlparty fiel wegen Corona aus

Die Ergebnisse mussten die Bürgermeisterkandidaten (CSU: Amtsinhaber Michael Müller, Grüne: Martina Raschke, SPD: Wolfgang Werner, FDP: Larry Terwey) im überschaubaren Kreis abwarten. Dabei wäre eine Wahlparty angemessen gewesen, zumindest für den alten und neuen Rathauschef. Mit 62,15 Prozent sicherte er sich im ersten Durchlauf die zweite Amtszeit. „Ein Traumergebnis“, schwärmte er. Groß war die Freude auch bei der neuen Gruppierung, die sich aus dem Stand drei Sitze im Stadtrat holte. Der ehemalige CSU-Stadtrat Volker Reeh war nach Dissonanzen mit Müller von seiner Partei nicht mehr auf die Liste gesetzt worden. Um ihn herum formierte sich daraufhin die Geretsrieder Liste, in der sich mit Patrik Kohlert und Dr. Elmar Immertreu scharfe Kritiker der Gestaltung der „Neuen Mitte“ wiederfanden. Dass die außerparlamentarische Opposition künftig in den Stadtrat eingebunden ist, „fördert die Demokratie“, bilanzierte der Bürgermeister damals im Interview mit unserer Zeitung.

Gewinnen konnten die Grünen ebenso (von drei auf fünf Sitze). Verloren haben die SPD (von sechs auf vier) und die Freien Wähler (acht auf fünf). Die FDP hielt ihren Sitz, die CSU ihre 13 Mandate. Die Wahlbeteiligung in Geretsried war mit 46,29 Prozent dürftig. Mit Peter Curtius (Grüne) und Felix Leipold (Freie Wähler) zogen erstmals ehemalige Jugendräte ins Erwachsenengremium.

Mut zur individuellen Maske: Hans Hopfner. © Hans Lippert

Stadtrat setzt sich nach Kommunalwahl 2020 in Geretsried neu zusammen

Die konstituierende Sitzung war nicht nur für die acht Neugewählten ungewohnt. Die 23 wiedergewählten Stadträtinnen und Stadträte mussten sich ebenfalls umstellen. Um Abstände einhalten zu können, verlagerte das Rathaus die Sitzung vom bewährten Saal in die Ratsstuben. Statt Ellbogen an Ellbogen zu sitzen, hatte jeder einen eigenen Tisch. Es gab keinen Apfel- oder Johannisbeersaft, sondern Rhabarberschorle und Cola. Und die Gesichter waren mit Mund-Nase-Bedeckungen geschmückt, damals Marke Eigenbau aus Stoff. Die SPD hätte mit Hans Hopfner gerne weiterhin den Vize-Bürgermeister gestellt. Das Gremium wählte aber Sonja Frank (Freie Wähler) und erneut Dritten Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU).

Mut zur individuellen Maske: Volker Reeh. © Hans Lippert

Zwei Jahre tagte das Gremium im Ausweichquartier. Routine kam dabei keineswegs auf. Bereits in der zweiten Sitzung legte der erste sein Mandat nieder. Larry Terwey, der als Bürgermeisterkandidat 1658 Stimmen geholt hatte, zog weg von Geretsried und übergab den FDP-Sitz an Edmund Häner. Acht Monate später waren die Grünen sich nicht grün: Peter Curtius löste überraschend Martina Raschke als Fraktionschefin ab. Sie hatte als Kandidatin um den Chefposten nach Michael Müller die meisten Stimmen in der Kommunalwahl bekommen (5652). Ihr Stellvertreter Dr. Detlev Ringer unterlag in der „basisdemokratischen Entscheidung“ (Curtius) seiner Nachfolgerin Beate Paulerberg. Raschke erklärte daraufhin ihren Parteiaustritt, blieb aber in der Fraktion.

Stadtrat Geretsried: Wechselspiele in den Fraktionen

Die nächste Krise bahnte sich in der Fraktionsgemeinschaft Freie Wähler/FDP an. Anfang 2021 gab Dominik Irmer, bei der Kommunalwahl mit 3994 Zählern Stimmenkönig seiner Gruppierung, sein Mandat aus persönlichen Grünen ab. Für ihn rückte Ann-Kathrin Güner nach. Irmers Fraktionsvorsitz übernahm Heiko Hawla. Die Fraktionsgemeinschaft, die maßgeblich auf Terweys und Irmers Konto ging, hielt noch ein Jahr. Dann kündigten die Freien Wähler die Zusammenarbeit mit Häner auf. Er sprach von einem „Rauswurf“ und hat sich inzwischen mit der Geretsrieder Liste zusammengetan.

Info

Zur Halbzeit im Stadtrat kommen in nächster Zeit die Sprecher der Parteien in unserer Zeitung zu Wort.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)