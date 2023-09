Hallenbad ab Montag wieder geöffnet - Es gelten Ferienöffnungszeiten

Von: Doris Schmid

Teilen

Endlich wieder schwimmen: Das ist ab Montag im Hallenbad wieder möglich. © HL/A

Wasserratten dürfte diese Nachricht freuen: Das interkommunale Hallenbad öffnet am Montag, 4. September, seine Pforten wieder. Das Telefon könnte bis dahin noch gestört sein.

Geretsried – Das Schwimmbad war aufgrund von Revisionsarbeiten die bisherigen Ferien über geschlossen. Das Großreinemachen findet regelmäßig in den Sommerferien statt. Ein Teil der Mannschaft arbeite, der andere baue Urlaubstage ab, erklärt Stadtwerke-Leiter Jan Dühring. Während der Inspektion wurde das Wasser in den Becken abgelassen, alles komplett gereinigt, Pumpen überprüft und Silikonfugen erneuert, nennt Dühring einige Beispiele der umfangreichen Arbeiten.

Blitzschlag verursacht Überspannungsschäden

Am 26. August hatte in der Nachbarschaft ein Blitz eingeschlagen – mit weitreichenden Folgen. Ein Dachstuhl geriet in Brand. Der Blitzschlag hat mutmaßlich auch für Überspannungsschäden an technischen Geräten im Hallenbad gesorgt. Einige Platinen und Steuerungen seien defekt, so Dühring. Auch die Telefonleitung habe es erwischt.

Bis zum letzten Ferientag gelten folgende Geretsrieder Öffnungszeiten im Hallenbad: Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.