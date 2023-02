Hausaufgabenbetreuung gibt Starthilfe ins Schulleben

Von: Susanne Weiß

Bringen eine Hausaufgabenbetreuung auf den Weg: (v. li.) Monika Bauer, Martina Bäumle und Cathrin Pötzl. Angebot soll ausgeweitet werden © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Förderverein ermöglicht eine Hausaufgabenbetreuung an der Isardamm-Grundschule in Geretsried. Die Schulleitung ist dankbar für das neue Angebot.

Geretsried – An der Isardamm-Grundschule startet nach den Faschingsferien eine Hausaufgabenbetreuung. Vorerst sollen besonders förderbedürftige Mädchen und Buben der ersten Klassen unterstützt werden. Eine Ausweitung auf alle weiteren Klassen ist das Ziel.

Ins Leben gerufen hat das Projekt der Förderverein der Isardammschule in Geretsried. Dessen Vorsitzende Cathrin Pötzl hatte die Idee schon vor drei Jahren. Dann kam die Pandemie dazwischen. Doch jetzt, im zweiten Schulhalbjahr, kann es losgehen. Es haben sich für den Anfang zwei Betreuer gefunden, die den Kindern nach dem Unterricht an vier Tagen in der Woche eine oder zwei Schulstunden lang bei den Hausaufgaben helfen werden.

Hausaufgabenbetreuung unterstützt Isardamm-Gundschule in Geretsried

Die Abc-Schützen sollen Unterstützung bekommen, wenn sie Aufgaben alleine noch nicht bewältigen können, wie es die ehemalige Rektorin und Schriftführerin des Fördervereins, Monika Bauer, beschreibt.

Bauers Nachfolgerin Martina Bäumle ist sehr dankbar dafür, dass der Förderverein die Betreuung finanziert. Die Klassenlehrer haben pro Klasse fünf bis sechs Schüler ausgewählt, bei denen ihnen eine Begleitung bei den Hausaufgaben sinnvoll erscheint. Mit dem Einverständnis der Eltern wird somit knapp 30 Mädchen und Buben beim Rechnen, Lesen und Schreiben unter die Arme gegriffen.

Laut Martina Bäumle haben mittlerweile 42 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Flucht- oder Migrationshintergrund. Oft könnten die Eltern ihnen wegen mangelnder Sprachkenntnisse bei den Schularbeiten nicht helfen. In den Genuss der für die Eltern kostenlosen Förderung sollen aber alle Schüler kommen, die sich schwertun, nicht nur die ausländischen, betont die Rektorin. Monika Bauer weiß aus langjähriger Erfahrung als Lehrerin und Schulleiterin: „Wenn der Start nicht gelingt, werden die Kinder in den nächsten Jahren umso mehr Probleme haben.“

Angebot soll ausgeweitet werden

Damit möglichst viele Schüler teilnehmen können, sucht Cathrin Pötzl sowohl weitere Hausaufgabenbetreuer als auch Sponsoren und Spender. Mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von zwölf Euro im Jahr kann man dem Förderverein etwas Gutes tun. „Jeder kleine Beitrag zählt, wir freuen uns aber auch über größere Spenden oder Patenschaften.“

Der Verein ermöglicht bereits viele Projekte an der Grundschule. So bekommen Eltern und Schüler regelmäßig ein Digital-Training. Es werden Ausflüge bezuschusst, Eltern müssen nicht die kompletten Busfahrtkosten für ihre Kinder bezahlen, die Kosten für das Eisregeltraining und Schwimmhelfer der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) werden vom Förderverein übernommen und auch die Schach-Arbeitsgruppe konnte ins Leben gerufen werden.

Noch, so Pötzl, könne der Förderverein die Hausaufgabenbetreuung aus den Rücklagen stemmen. Doch wenn sie im nächsten Schuljahr fortgeführt und ausgeweitet werden solle, was sich die ganze Schulfamilie wünsche, brauche der Verein mehr Geld dafür.

