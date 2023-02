„Respekt vor dem Steuerzahler“: Dritter Bürgermeister erklärt Haushaltsplan der Stadt

Gerhard Meinl (CSU), Dritter Bürgermeister von Geretsried. © Archiv

Geretsried steht vor gewaltigen Pflichtaufgaben. Beim jüngsten CSU-Stammtisch erläutert Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl den aktuellen Haushaltsplan der Stadt.

Geretsried – Der Bau und die Sanierung von Schulen sowie der Bau von Kindertagesstätten (Kitas) haben für den Geretsrieder Stadtrat absolute Priorität. Danach kommen öffentliche freiwillige Leistungen wie eine dritte Stadtbuslinie und ganz zum Schluss Vereinszuschüsse. Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl ging am CSU-Stammtisch am Sonntag auf den aktuellen Haushaltsplan ein, der wie berichtet Anfang Februar vom Stadtrat verabschiedet worden war.

Geretsried: Bau und Sanierung von Schulen haben für Stadtrat absolute Priorität

Unterm Strich werden die Einnahmen der Stadt heuer nicht reichen, um die Ausgaben komplett zu decken. Im Ergebnishaushalt werden der Stadtkämmerei zufolge wohl 3,9 Millionen Euro fehlen, im Finanzhaushalt fünf Millionen. Die Reserven schrumpfen von 15,3 Millionen Euro auf 10,3 Millionen. Dennoch sprach Meinl angesichts der allgemeinen Lage von einem Haushalt, der „okay“ sei. Das verdanke man auch der erstaunlich hohen Gewerbesteuer sowie der – erstmals – in etwa gleich hohen Einkommensteuer.

Einem erfreulichen Plus an Schlüsselzuweisungen vom Freistaat über 1,5 Millionen Euro stünden allerdings rund 4,9 Millionen Euro an Kreisumlage entgegen. Obwohl Geretsried glimpflich davongekommen sei, mahnte Meinl: „Wir sind noch nicht über die Rezession hinaus“. Wie bereits in seiner Haushaltsrede im Stadtrat forderte er bei allen Vorhaben den „Respekt vor dem Steuerzahler“ und die „Generationengerechtigkeit“.

Die Stadt steht vor gewaltigen Pflichtaufgaben. In den Bau der zehngruppigen Kita an der Johann-Sebastian-Bach-Straße investiert sie gerade rund zehn Millionen Euro. Als nächstes stehen die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße an. Meinl rechnete vor, wie stark die Anzahl der Kinder in Geretsried im vergangenen Jahrzehnt gestiegen ist (von 875 auf 1250) und was das finanziell bedeutet. „Wir werden auch in Zukunft wachsen“, so der Dritte Bürgermeister.

Stadt Geretsried steht vor gewaltigen Pflichtaufgaben

Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München gehe von 34 000 Einwohnern im Jahr 2034 aus. Allein an der Banater Straße würden in das entstehende neue Wohngebiet rund 2000 Menschen einziehen. Langfristig wolle man die Sudetenstraße städtebaulich entwickeln, auch in Form von Wohnbebauung. Die Autohäuser würden dort „nicht ewig stehen“.

Meinl erinnerte daran, dass die Stadt die Infrastruktur für die geplante S7-Verlängerung stemmen müsse. Bei der parallel geplanten Verlegung der B11 an den Schwaigwaller Hang sei die Kommune bei den Planungskosten mit einer Million Euro in Vorleistung gegangen. „Und was, wenn es in Gelting diesmal mit der Geothermie funktioniert? Dann müssen wir ein Fernwärmenetz bauen“.

Um leistungsfähig zu bleiben und den nachfolgenden Generationen keine Schulden zu hinterlassen, müssten die freiwilligen Leistungen deshalb immer wieder auf den Prüfstand. Die beschlossenen Kürzungen bei den Zuschüssen für die Musikschule und den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit bezeichnete Meinl als schmerzlich, aber notwendig.

Geretsried: Musikschule hat Überschüsse erwirtschaftet

Die Musikschule habe Überschüsse erwirtschaftet. Da sei es dem Steuerzahler schwer zu vermitteln, wenn man sie subventioniere. So verhalte es sich bei allen Vereinen, ob Sport oder Kultur, die nur eine bestimmte Gruppe nutze. Von einer dritten Stadtbuslinie dagegen – sie schlägt mit rund 300 000 Euro jährlich zu Buche – würden alle Bürger profitieren. Der ÖPNV sei im Sinne des Klimawandels auszubauen. In dem Zusammenhang freut sich Meinl, dass die neuen Express-Busse mittlerweile so gut angenommen werden.

Stadträtin Sabine Gus-Mayer ergänzte, einen gerechten Haushaltsplan aufzustellen, sei schwierig. Sie erinnerte an die Weltwirtschaftskrise 2009. Damals musste der Stadtrat nach dem Rasenmäherprinzip freiwillige Leistungen um zehn Prozent kürzen. Das wolle man künftig verhindern. CSU-Fraktionsvorsitzender Ewald Kailberth lobte die Kämmerei sowie den Arbeitskreis Konsolidierung. Beide hätten durch kluges Kalkulieren „Schlimmeres vermieden“. tal

