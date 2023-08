Forderung nach Siesta wird immer lauter: Ein Grieche erzählt, wie so etwas in der Praxis aussehen kann

Von: Jannis Gogolin

Siesta im Schatten: In südlichen Ländern hat die lange Mittagspause schon wegen der hohen Temperaturen Tradition.

Die Sommer werden immer heißer, und die Forderungen nach einer langen Mittagspause lauter. In seinem Heimatland ist eine solche Siesta gang und gäbe, erzählt der Grieche Georgios Karalis.

Geretsried – 36 Grad und es wird noch heißer: Der Refrain des Lieds der Berliner Pop-Band „2raumwohnung“ ist bezeichnend für diesen Sommer. Und vermutlich auch für viele, die noch kommen. Zwar folgte dem heißen Juni ein kühler, feuchter Juli, doch aktuell klettern die Temperaturen wieder locker über die 30-Grad-Marke. Im Schnitt werden die Sommer in Deutschland von Jahr zu Jahr heißer und trockener. Folglich äußerten Betriebsärzte mehrfach die Forderung, auf die Klimaerwärmung mit einer langen Mittagspause, einer Siesta, zu reagieren. Während Andreas Roß, Wirtschaftsförderer im Landkreis, die Einführung einer ausgedehnten Mittagsruhe wie berichtet eher skeptisch gegenübersteht, machen es andere Länder schon lange vor.

Bei Temperaturen über 40 Grad sind Arzttermine um 20.30 Uhr keine Seltenheit

In Griechenland ruht das öffentliche Leben am Nachmittag größtenteils. Das ist auch gut so, sagt Georgios Karalis. Vor drei Monaten ist der 41-Jährige aus dem griechischen Landkreis Preveza nach Geretsried gezogen. In seiner ehemaligen Heimat knackt gegen 14 Uhr die Temperatur recht regelmäßig die 40-Grad-Marke. Ob die Mitarbeiter im Supermarkt, Ärzte oder Steuerberater: Ab 14.30 Uhr lassen sie für mindestens zweieinhalb Stunden ihre Arbeit ruhen – im Sommer wie im Winter. „Man geht der größten Hitze aus dem Weg.“ Erst um 17 Uhr, wenn die Luft etwas abkühlt ist, wird die Arbeit wieder aufgenommen. Arzttermine um 20.30 Uhr seien deshalb keine Seltenheit.

Georgios Karalis zog vor drei Monaten nach Geretsried.

Supermärkte haben von 8 bis maximal 14.30 Uhr geöffnet, zwei- bis dreimal die Woche auch am Abend von 17.30 bis 21 Uhr. Beamte stehen in den Behörden den Bürgern jedoch ausschließlich bis 14 Uhr zur Verfügung. „Spätestens ab 14.30 Uhr schließen sie alle Tore und Türen“, erklärt Karalis.

Karalis bildete als Selbstständiger eine Ausnahme

Aber nicht alle halten sich an das ungeschriebene Gesetz. „Ungefähr die Hälfte der Griechen lässt mittags konsequent die Arbeit ruhen“, berichtet Karalis. „Bauarbeiter fangen etwa schon morgens um 6 Uhr an und haben um 14 Uhr Feierabend.“ Auch er selbst bildete eine Ausnahme. In Griechenland betrieb er eine Autowaschanlage. „Wenn Kunden da waren, habe ich gearbeitet.“ Das schwere Los der Selbstständigen, nennt es Karalis.

An Orten mit vielen Touristen sind die Öffnungszeiten denen in Westeuropa angepasst

Funktionieren kann das öffentliche Leben in Griechenland mit der langen Mittagspause nur unter folgender Bedingung: „Die Einkaufs- und Arbeitszeiten sowie die Tagesplanung ist eng mit der Siesta verzahnt.“ Ausgenommen seien Orte mit vielen Touristen. Dort seien die Geschäfte wesentlich öfter klimatisiert, die Öffnungszeiten dementsprechend an den in Westeuropa üblichen Zeiten ausgerichtet.

Hier in Deutschland ist Karalis Mittagspause „kurz und knackig. Er arbeitet als Lagerist in Schäftlarn und freut sich über den frühen Feierabend. „Da bleibt deutlich mehr Zeit für Familie und Freizeit.“ Ausnahmen gibt es hierzulande aber natürlich auch. Beim Patronatsfest der Griechischen Gemeinde Geretsried half er von 7 Uhr in der Früh bis spät in die Nacht mit – ohne Pause. Im Alltag ist Karalis mit der kurzen Mittagspause aber sehr zufrieden. „Und mit dem Wetter auch“, ergänzt er und schmunzelt.

