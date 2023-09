Heiße Herzen und Steckerlfisch: Geltinger Vereine feiern Dorffest mit vielen Besuchern

Von: Peter Herrmann

Arbeit in der Hitze: Michael Ertlmeier fertigte in der alten Dorfschmiede Stahlkunstwerke für Kinder an. © Hans Lippert

Es gab viel zu sehen auf dem Geltinger Dorffest. Am Sonntag guckten beispielsweise einige Besucher in die Stahlschmiede und in den Kirchturm.

Gelting - Auf über 1000 Grad Celsius erhitzte der Ascholdinger Metallgestalter Michael Ertlmeier am gestrigen Sonntagnachmittag die Kohlen in der alten Huf- und Wagenschmiede. Die Besichtigung seines handwerklichen Geschicks war wie schon in den Jahren zuvor eine der Hauptattraktionen des Dorffestes, das wie immer am Tag des offenen Denkmals stattfand.

Die Organisation übernahm erneut eine 2022 gegründete GbR, kurz für „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“, von Vereinen, die in Zusammenarbeit mit den Freunden Djibos, dem Team des Dorfladens und dem Kulturamt der Stadt Geretsried ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hatte. So konnten sich Kinder wahlweise in einer großen Hüpfburg austoben oder ein paar Runden auf Ponys reiten. Die Eltern genossen derweil Steckerlfisch, Grillfleisch, Eis oder eine der 62 Kuchensorten. „Der Erlös des Dorffestes kommt der dritten von drei Tafeln an den Geltinger Ortseingängen zugute“, erklärte Martin Palik von der Geltinger Feuerwehr. Besonders wichtig ist den Veranstaltern nach wie vor die Verwendung von Geschirr und die Vermeidung von Plastikmüll.

Kirche St. Benedikt ist historischer Bau - und sie bietet einen tollen Ausblick

Zudem kam die Vermittlung von geschichtlichem Wissen nicht zu kurz: So führte Mesnerin Cornelia Herrnböck kostenlos durch die Filialkirche St. Benedikt und erzählte dabei auch Details zu dem im Jahre 1315 erstmals urkundlich erwähnten Gotteshaus. Der Weihe des heutigen Baus im Jahre 1649 folgte 1739 ein grundlegender Umbau in der heutigen Form. In den Jahren 1976 und 1977 kam es zur bisher letzten Renovierung des Innenraums. Die Besucher nahmen diese historischen Fakten interessiert zur Kenntnis und wurden mit einer klaren Fernsicht über die Voralpenlandschaft belohnt.

Tag des offenen Denkmals: Gelting feiert Dorffest

Passend zum Tag des offenen Denkmals konnte auch die neben der Kirche gelegene alte Huf- und Wagenschmiede besichtigt werden. Gegründet 1671, konnte das Gebäude damals als Lehenfreistift in Pacht erworben werden, stellte aber 1965 den Betrieb ein. 58 Jahre später fertigte Michael Ertlmeier dort Stahlherzen für Kinder an. „Ich arbeite schon seit 20 Jahren mit der Stadt zusammen“, verriet der Schmied den Besuchern. Die Rohstoffkosten haben sich in dieser Zeit vervielfacht. Kohle bezieht der 57-Jährige mittlerweile aus Südamerika, weil sie in Deutschland nicht mehr abgebaut wird. Die Hitze in der Schmiede macht Ertlmeier nicht mehr zu schaffen. Geduldig erfüllte er am Sonntag mehrere Stunden lang die Wünsche der Kinder.

Während die Ascholdinger Blaskapelle ihre letzten Musikstücke spielte, zog die Geretsrieder Kulturamtsleiterin Anita Zwicknagl zufrieden Bilanz und lobte die rührigen Geltinger Vereine. „Sie haben sich vor dem Dorffest wirklich oft getroffen und auch über kleinste Details wie beispielsweise die Zubereitung von Kartoffelsalat unterhalten“, betonte sie.