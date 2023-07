Ab 28. Juli

Der Waldsommer Geretsried ist ein Fest für alle Generationen: Ob beim Familientag oder dem Seniorennachmittag - es ist immer etwas geboten.

Geretsried – Viel Zeit zum Üben bleibt nicht mehr: Am 28. Juli beginnt der Waldsommer in Geretsried. Den wird Michael Müller beim Fassanstich eröffnen – so wie die Pressekonferenz samt Programmvorstellung. Bei dieser benötigte der Rathauschef acht Schläge, bis das erste schaumige Bier vom Herzoglichen Brauhaus Tegernsee in den zugehörigen Krug gezapft werden konnte.

Hendl, Bier und Livemusik: Programm für den Waldsommer Geretsried steht - es wird abwechslungsreich

In größeren Mengen wird das süffige Helle im Festzelt an der Jahnstraße für 11,40 Euro in die Maßkrüge fließen. Die Festwirtfamilie Fahrenschon hat ein abwechslungsreiches Programm für den zehntägigen Waldsommer zusammengestellt. In diesem Jahr darf der Nachwuchs ans Ruder: Anna-Maria und Maximilian Fahrenschon – die Kinder der bisherigen Festwirte Christian und Claudia – führen das Zelt vor dem Eisstadion. Am Eröffnungstag wird dort der Festzug von der neu eröffneten Egerlandstraße enden – nach einem Standkonzert und Freibierausschank am Rathaus. Die Gartenberger Bunkerblasmusik, die Lokalmatadoren des Programms, „werden im Zelt richtig Stimmung machen mit einem Partyprogramm“, kündigte Maximilian Fahrenschon an. Auch am Samstagabend erwartet die Besucher eine „junge, rockige Band“: „Merged“ heißt die Formation.

Familientage mit vielen Angeboten, Seniorennachmittag: Festprogramm für alle Altersklassen

Zuvor, am Samstagnachmittag, stehen junge Besucher im Vordergrund. Bei den beiden Familientagen an den Samstagen gibt es ein Kasperltheater und Kinderschminken. „Das ist sehr gut angenommen worden im letzten Jahr“, erinnerte sich Anna-Maria Fahrenschon. Deshalb wurde das Angebot auf beide Wochenenden ausgeweitet. „Da haben die Familien Zeit und kommen gerne zum Fest.“ Für die Fahrgeschäfte – ein „Musikexpress“, Auto-Scooter und die Überkopfschaukel „Phoenix“ – gelten am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr ermäßigte Preise.

Live-Musik im Festzelt: Waldsommer in Geretsried von 28. Juli bis 6. August

Vieles am Programm ist altbekannt. Und zwar mit Absicht: „Wir haben das gute Konzept so gelassen“, erklärte Festwirt Maximilian Fahrenschon. Für Kulturreferent Hans Ketelhut ist das ein Grund zur Freude: „Ich bin froh, dass wir auf ein bewährtes Team zurückgreifen können.“ Er wird am Seniorennachmittag als „Bayern-Hans“ selbst für Stimmung sorgen. Geretsriederinnen und Geretsrieder über 65 Jahre können dort am Montagnachmittag ab 12 Uhr feiern. Die Marken für Hendl und Bier sind aber noch bis Donnerstag – jeden Tag bis 17 Uhr – gültig. „Das ist eine gute Sache“, findet Ketelhut. Weil es zum einen die Veranstaltung entzerrt und zum anderen dafür sorgt, dass auch die älteren Geretsrieder den Waldsommer genießen können, die am Seniorennachmittag keine Zeit haben. Er findet: „Dabei geht’s auch drum, dass man mal aus den eigenen vier Wänden raus kommt und sich am Waldsommer zum Zusammenhocken und Ratschen trifft“, statt sich nur eben ein Gratis-Essen abzuholen und schleunigst wieder nach Hause zu fahren.

Das Programm des Waldsommers Freitag, 18 Uhr: Festzug, 19 Uhr: Gartenberger Bunkerblasmusik; Samstag, 13 bis 17 Uhr: Familientag, 17 Uhr: „Birnbambuam“, 21 Uhr: Wiesnrock mit „Merged“;

Sonntag, 11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikantenstammtisch, 17 Uhr: Musikkapelle Ascholding;

Montag, 12 Uhr: Seniorennachmittag mit dem Bayern-Hans, ab 18 Uhr: Königsdorfer Musi; Dienstag, 18 Uhr: Gartenberger Bunkerblasmusik

Mittwoch, 14 bis 18 Uhr: Familientag, 18 Uhr: Musikkapelle Hartpenning Donnerstag, 18 Uhr: Italienischer Abend;

Freitag, 18 Uhr: Tag der Betriebe mit den Cagey Strings;

Samstag, 13 bis 17 Uhr: Familientag, ab 18 Uhr: Harthauser Musi; Sonntag, 12 Uhr: „Boarische Tradition“ mit Live-Künstlern.



Das Miteinander stehe während der gesamten zehn Tage im Vordergrund. Als „Ort der Begegnung“ nimmt der Kulturreferent den Waldsommer wahr. Rathauschef Michael Müller spricht von einer „Institution“ auf dem Volksfestplatz, auf die er sich „ganz besonders freut“. Er erwartet „ein tolles Fest mit toller Stimmung“, zu dem nicht nur Geretsrieder gerne kommen würden, sondern auch „Gäste von nah und fern“. Festbetrieb ist werktags ab 14, samstags ab 12 und sonntags ab 11 Uhr.

