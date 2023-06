Die Kanäle blieben trocken: Bei dem Brand in einem Testlabor für die Akkus von E-Autos suchten Mitarbeiter der Geretsrieder Stadtwerke umliegende Wasserkanäle vergebens nach kontaminiertem Löschwasser.

In Geretsried stand kürzlich eine Hochvoltbatterie unter Flammen. Eine Herausforderung an die Feuerwehren, die sich aber gut gerüstet zeigen.

Gelting – Wenn der Akku eines E-Autos in Flammen steht, gibt es nur eine Strategie: „Abkühlen und Warten.“ Das erklärt Erich Zengerle, Kreisbrandrat für Bad Tölz-Wolfratshausen. „Glücklicherweise hatten wir noch kein solches Feuer im Landkreis“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Dennoch üben die Freiwilligen Feuerwehren für den Ernstfall. „Es gibt laufend Schulungen von Experten, wie einer solchen Gefahrenlage zu begegnen ist.“ Zudem tauschen Feuerwehren untereinander Erfahrungen aus.

Herausforderung Batteriebrände: Akkus nach Löschen weiter gefährlich – „Muss man im Auge haben“

Eine weitere ist am Mittwoch dazugekommen. Zwar war kein Auto im Spiel, aber der Hochleistungsakku eines Wagens. Wie berichtet fing in einem Geltinger Testzentrum für E-Mobilität der Firma SGS eine Hochvoltbatterie Feuer. Acht Stunden dauerte es, bis der Einsatzleiter, Geretsrieds Feuerwehrkommandant Erik Machowski, den Löscheinsatz im Gewerbegebiet für beendet erklärte. Es folgten Nachlöscharbeiten. Fast 100 Feuerwehrkräfte waren laut Polizei vor Ort, unterstützt von einer Vielzahl von Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Polizei.

„Wir haben die Batterie kontrolliert abbrennen lassen“, erklärt Zengerle. „Was anderes blieb uns erst einmal nicht übrig.“ Während es in der SGS-Betriebshalle weiter brannte, betrieben die Feuerwehren aus Gelting, Geretsried, Wolfratshausen, Münsing und Neufahrn Schadensbegrenzung: Sie kühlten die Umgebung mit Löschwasser. Dann wagten sich die Einsatzkräfte näher an den Brandherd. Es folgte das übliche Vorgehen bei Bränden an Hochleistungsbatterien. „Den brennenden Akku kühlen wir mit Wasser auf 17 Grad ab. Dann kann er von einem geschulten Entsorgungsunternehmen abtransportiert werden.“

„Das kriegen wir hin“: Kreisbrandrat Bad Tölz-Wolfratshausen bleibt optimistisch

Doch weiterhin sei Vorsicht geboten. Die Temperatur der Batterie könne ohne weiteres wieder ansteigen und erneut gefährlich werden. „Das muss man immer im Auge haben.“ Zukünftigen Herausforderungen beim Thema E-Autos und deren Batteriespeicher sieht Zengerle aber optimistisch – und ziemlich gelassen – entgegen. „Das kriegen wir hin.“

Während des laufenden Löscheinsatzes trafen Mitarbeiter der Geretsrieder Stadtwerke in Gelting ein. Es gab den Verdacht, dass kontaminiertes Löschwasser in ein nahe gelegenes Rückhaltebecken lief und das Wasser verseuchte. Kreisbrandrat Zengerle erklärt: „Die Stadtwerke-Mitarbeiter kontrollierten laufend die umliegenden Kanäle.“ Diese seien aber trocken geblieben, „das Wasser war unberührt.“ Die vielen Liter Löschwasser, die sich in der Betriebshalle sammelten, pumpte eine Fachfirma ab. Eine Anfrage unserer Zeitung ließ das Unternehmen SGS bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag.

