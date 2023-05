„Hinkt optisch extrem hinterher“: Für Bauwerk am Neuen Platz gibt es neue Pläne

Von: Susanne Weiß

Das Gebäude am Neuen Platz soll aufgestockt werden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Gebäude-Eigentümer möchte ein Wohn- und Geschäftshaus am Neuen Platz aufstocken. Es gibt schon eine Visualisierung. Ein Schleichweg wird geschlossen

Geretsried – Am Neuen Platz entstehen voraussichtlich sechs zusätzliche Wohnungen. Der Eigentümer des Gebäudes mit der Hausnummer 9, ein Unternehmen aus Oberhaching, beabsichtigt, das bestehende Wohn- und Geschäftshaus zu sanieren und aufzustocken. Dazu lässt der Stadtrat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erstellen, wie das Gremium in seiner jüngsten Sitzung beschloss.

„Hinkt optisch extrem hinterher“: Für den Neuen Platz gibt es neue Pläne

Im Erdgeschoss des 1960er-Jahre Baus befindet sich ein beliebtes griechisches Restaurant samt Biergarten. Es spreche nichts dagegen, „dass das für den Platz so wertvolle Lokal erhalten bleibt“, sagte Ludwig Hölzl, vom beauftragten Geretsrieder Architekturbüro Adamek und Hölzl. „Auch während der Bauarbeiten.“ Gleiches gilt für die vier Wohneinheiten im ersten Stock. Abgetragen wird laut Planung lediglich das Satteldach. Die Decke wird verstärkt, um ein Vollgeschoss sowie ein Staffelgeschoss mit einer umlaufenden Dachterrasse aufzusetzen.

Nachbarin im Osten und Westen ist die Baugenossenschaft. Sie sei einverstanden, sofern auf dem Staffelgeschoss Pflanztröge als Sichtschutz installiert werden, berichtete Susanne Ermer vom Fachbereich Bauen im Rathaus. Eine Besonnungsstudie belege keine wesentlichen Einschränkungen, ergänzte Hölzl.

Gebäude-Eigentümer möchte Wohn- und Geschäftshaus am Neuen Platz aufstocken

Städtebaulich seien die Pläne zu begrüßen, betonte die Verwaltungsmitarbeiterin. Bekanntlich hat die Stadt den Neuen Platz vor einigen Jahren umgestaltet. „Das Gebäude hinkt optisch extrem hinterher“, so Ermer.

Im Zuge der Umgestaltung wird die private Durchfahrt zum Künnekeweg geschlossen. „Sie wird gern als Schleichweg genutzt“, stellte Ermer fest. Allerdings sei die Situation verkehrsrechtlich schwierig, fügte Hölzl an. „Die Durchfahrt ist nicht breit genug“, so der Architekt. Im Zuge des Umbaus soll der Weg durch Parkplätze und einen Fahrradabstellraum ersetzt werden. Insgesamt werden elf zusätzliche Stellflächen geschaffen. „Eine mehr als nachgewiesen werden muss.“

Um ein Voll- und ein Staffelgeschoss soll das bestehende Gebäude erweitert werden. © Architekturbüro Adamek + Hölzl

Holzbauweise: Grünen-Stadtrat ist skeptisch bei derlei Versprechen

Hölzl kündigte an, für den Aufbau werde eine Holzbauweise bevorzugt. Mit Blick auf Münsing, wo man wie berichtet das Seniorenwohnstift Ambach dann doch nicht mit Holz bauen wollte, mochte Dr. Detlev Ringer (Grüne) so einem Versprechen nicht recht glauben. Abhängig sei das von der Statik, erklärte Hölzl. „Es wird zu großer Wahrscheinlichkeit bei einer Brettsperrholzbauweise enden.“

Auf Nachfrage von Wolfgang Werner (SPD) berichtete der Architekt, dass allein schon aufgrund gesetzlicher Vorgaben mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geplant werde. Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) gab zu bedenken, dass nur senkrechte Anlagen sinnvoll seien, sonst bedecke sie der Schnee. „Ich werde nicht müde zu betonen, dass Dachanlagen im Winter sonst nichts bringen, aber da brauchen wir den Strom“, so Immertreu.

Durchfahrt wird geschlossen - es gibt allerdings Gegenwind

Weiterhin seien Verkehrswege dringend offenzuhalten, betonte der Stadtrat. Fraktionskollege Patrik Kohlert pflichtete ihm bei. „Ich bin dagegen, die Durchfahrt zu schließen“, sagte er. Er kritisierte außerdem, dass der Durchführungsvertrag nicht vorliege. Darauf hatte sich offenbar der Entwicklungs- und Planungsausschuss (EPA) in nicht öffentlicher Sitzung verständigt. „Er ist an den Karl-Lederer-Platz angelehnt und wird derzeit von den Anwälten besprochen“, erklärte Hölzl. Beim Start ins Verfahren sei das noch kein Entscheidungsgegenstand.

Wie das Thema Spielplatz geregelt wird, soll auch Inhalt des Durchführungsvertrags sein. Laut Satzung wären Geräte am Wohnhaus nötig. „Der Vorhabenträger wird sich der Regel unterwerfen“, stellte der Architekt klar. Allerdings sei ein öffentlicher Spielplatz in der Nähe, und die Freifläche am Haus solle Biergarten bleiben. „Woanders könnte man etwas Besseres schaffen.“

Im nächsten Schritt wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan öffentlich ausgelegt. Das Thema soll künftig im EPA weiter behandelt werden. Sechs Stadträte (Kohlert, Immertreu, Ringer, Volker Reeh (Geretsrieder Liste), Martina Raschke (Grüne) sowie Edmund Häner (FDP) stimmten dagegen.