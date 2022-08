„6 for Chords“ trotzt Dreadlock-Debatte mit umjubeltem Auftritt

Von: Peter Herrmann

Lässt sich das Singen nicht verbieten: Raphael Mayrhofer mit Dreadlock-Frisur (re.) trat mit „6 for Chords“ im Hinterhalt auf. © ph

Nicht nur die außergewöhnliche Baritonstimme Raphael Mayrhofers fiel beim Auftritt des Vokalensembles „6 for Chords“ im Hinterhalt auf.

Gelting – Keine Angst vor Protesten hatte Hinterhalt-Wirtin Assunta Tammelleo beim Konzert einer sechsköpfigen A-Cappella-Gruppe, in der nicht nur die außergewöhnliche Baritonstimme Raphael Mayrhofers auffiel. Der Waldramer trägt seit 15 Jahren Dreadlocks und steht auch dazu. Der jüngste Eklat um den Abbruch eines Konzerts der Schweizer Band „Lauwarm“, zu der zwei weiße Musiker mit einer ähnlichen Haarpracht gehören, ließ jedoch auch Tammelleo und Mayrhofer nicht kalt.

Diskussion geht für Mayrhofer in eine völlig falsche Richtung

Den von den Veranstaltern in Bern erhobenen Vorwurf, dass das Tragen von Dreadlocks eine für weiße Menschen unangebrachte kulturelle Aneignung von einem Widerstandssymbol der schwarzen Bevölkerung sei, können beide nicht nachvollziehen. „Die Diskussion geht in die völlig falsche Richtung, schließlich wollen wir doch alle eine von Diversität geprägte Gesellschaft“, meinte Mayrhofer auf Nachfrage unserer Zeitung. Tammelleo stärkte ihm den Rücken. „Eine Absage des Konzerts kam für mich zu keinem Zeitpunkt infrage“, stellte sie klar. Schließlich sei es beispielsweise auch beim Münchner Oktoberfest gang und gäbe, dass sich die Stadtbevölkerung mit ländlichen Trachten einkleidet und dafür nicht der unrechtmäßigen kulturellen Aneignung beschuldigt wird. Die Vorsitzende des Kulturvereins Isar-Loisach veranstaltete schon im Mai ein Konzert mit der deutschen Musikerin Ronja Maltzahn, die wegen ihrer Dreadlocks mit „Fridays for Future“-Aktivisten aneinandergeriet.

„6 for Chords“ überzeugen mit kreativen Arrangements

„Schade, dass diese Debatte von den musikalischen Qualitäten der Künstler ablenkt“, bedauerte Tammelleo. Denn „6 for Chords“ überzeugten bei ihrem Konzert im Hinterhalt von Beginn an mit kreativen Arrangements und schöpften dabei aus ihren Erfahrungen, die sie beispielsweise an der Hochschule für Musik und Theater in München sowie im Philharmonischen Chor erwarben. Prägend war zudem die Teilnahme an einem Meisterkurs bei „The King’s Singers“. So vereinen sich die Sopran-, Mezzo-Sopran- und Alt-Stimmen der drei Sängerinnen mit dem Tenor, Bariton und Bass der männlichen Band-Mitglieder. Besonders eindrucksvoll gelang dies bei einem Medley aus dem mehrfach oscarprämierten Film „La La Land“, der Toto-Coverversion von „Rosanna“ und dem Pharell-Williams-Hit „Happy“.

Lesen Sie auch: Waldramer Künstler Gregor und Raphael Mayrhofer bringen Publikum im Hinterhalt zum Staunen

Am Ende durften bei einem schwungvollen Twist auch die rund 30 Besucher ihre Hüften kreisen lassen. Und manch einer überlegte, diesen A-Cappella-Chor mal selbst für einen festlichen Anlass zu buchen. „Wir spielen auch bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Gottesdiensten“, versprach Mayrhofer lachend.

