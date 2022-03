Das Café Dagmar von Erna und Georg von Dulong

Von: Doris Schmid

Das erste Café am Platz: Wo sich heute in der Neuen Mitte das Juweliergeschäft Frankenberger befindet, wurden bis Anfang der 19070er-Jahre Kaffee und Kuchen serviert. © privat

In der Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Heute: das Café Dagmar am Karl-Lederer-Platz.

Geretsried – Im Hotel Esplanade am Potsdamer Platz in Berlin machte er in den 1920er-Jahren eine Ausbildung zum Koch. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte Georg von Dulong über Umwege nach Geretsried. Dort erfüllte er sich seinen Traum von der Selbstständigkeit. Zusammen mit seiner Frau Erna eröffnete er 1956 das Café Dagmar.

Von außen wirkt das Café eher unscheinbar

Zwei Tische, sorgfältig bepflanzte Blumentröge und ein Schriftzug an der Hauswand: Von außen wirkte das Café am Karl-Lederer-Platz eher unscheinbar. Aber: Ein großer Anziehungspunkt war die Softeismaschine, die auf dem Trottoir vor dem Lokal stand. „Als kleiner Pimpf habe ich, wenn Not am Mann war, Eis verkauft“, erinnert sich der Sohn der Wirtsleute, Christian von Dulong.

Im Saal probten die Gardemädchen der Narrhalla

Einladend war das Interieur mit kleinen Tischen und bequemen Kunstledersesseln. Neben dem Gastraum gab es einen Saal. Einige Vereine waren Stammgäste, und die Gardemädchen der Narrhalla übten dort für ihre Auftritte. Fasching war überhaupt ein großes Thema. „Im Café wurde regelmäßig der Faschingsprinz gekürt“, sagt Christian von Dulong. Auch seinem Vater wurde diese Ehre einmal zuteil. Und so fanden im Saal, der nach hinten rausging, neben Hochzeiten auch Faschingsbälle statt. Und Fernsehabende. „Bei uns gab den ersten Farbfernseher“, ergänzt sein Cousin Hans-Georg von Dulong „Da kamen alle Leute zum Fernsehschauen.“

Im weißen Hemd und mit Krawatte: Georg von Dulong. Das Café benannte er übrigens nach seiner Tochter Dagmar. © privat

Neben Eis gab es Kuchen und Torten, die vom Wolfratshauser Konditor Nikolaus Walter stammten. Zu einem guten Stück Kuchen gehört Schlagsahne. „Ich kann mich noch gut an das Geräusch erinnern, wenn meine Tante Erna von Hand die Sahne im Kessel geschlagen hat“, meint Hans-Georg von Dulong.

Die Küche befand sich im Keller des Hauses

Eigentlich war nur ein Cafébetrieb angedacht. Aber irgendwann gab es einen Mittagstisch, und Georg von Dulong fand sich in der Küche wieder, die sich im Keller des Hauses befand. Serviert wurde Hausmannskost. „Mein Vater kochte täglich für etwa 60 Personen“, blickt Christian von Dulong zurück. Zum Essen kamen unter anderem die Mitarbeiter aus dem benachbarten Rathaus und des Wolfratshauser Finanzamts. „Das war ein richtiger Treffpunkt. Dort hat man Dinge beschlossen und etwas miteinander ausgemacht.“

In Blick in den gemütlichen Gastraum. © privat

Geöffnet war das Café bis um 1 Uhr nachts. „Als die Polizei nach der Sperrstunde klopfte, weil noch Licht brannte, kletterte hinten Bürgermeister Karl Lederer und der halbe Gemeinderat aus dem Fenster“, sagt der 63-Jährige und lacht. „Stammgast war auch Karl Fischer, genannt ,Aqua-Charly‘, der Chef des Wasserwerks.“ Einmal war Georg von Dulong zudem Festwirt des Geretsrieder Sommerfests.

Die Wirtsleute: Erna und Georg von Dulong eröffneten 1956 das Café Dagmar. © privat

Aufgrund des Alters und auch aus gesundheitlichen Gründen schlossen Erna und Georg von Dulong das Café schweren Herzens 1972. Drei Jahre später starb Georg von Dulong. Beigesetzt wurde der ehemalige Geretsrieder Faschingsprinz Georg Uralter von Asbach am 11. November 1975 auf dem Waldfriedhof. „Um 11.11 Uhr“, sagt Hans-Georg von Dulong. „Aber das war reiner Zufall.“

