Das Restaurant „Am Stern“: Kalbssteak und Bier für 6,30 Mark

Von: Doris Schmid

Oben schlafen, unten essen: Das Restaurant mit Pension der Stadlers befand sich in den 1960er-Jahren an der Ecke Altvaterstraße/Mozartweg. Heute steht dort eine Wohnanlage. © privat

In der Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Heute: das Restaurant „Am Stern“ von Familie Stadler.

Geretsried – Spielautomaten und laute Musik suchte man im Wirtshaus von Familie Stadler vergeblich. Im Restaurant „Am Stern“ in Geretsried war die Atmosphäre gediegen und entspannt. Die Speisekarte reichte von einer einfachen Suppe mit Einlage bis zum Filetsteak mit Spiegelei, Pommes frites und Erbsen. Leider gab es das neu errichtete Gasthaus mit Pension nur ein paar Jahre.

Hans Stadler war Koch von Beruf und arbeitete in großen Häusern in München. „Er war Küchenchef im Deutschen Kaiser, im Schottenhammel und beim Augustiner Bräu“, erzählt seine Tochter Helga Stadler (70) im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann übernahm er eine kleine Gaststätte im Raum München. Gut bekannt war die Familie mit den Tschannerls, die in Geretsried ein Wirtshaus mit Metzgerei führten. Man kannte sich aus der gemeinsamen Heimatstadt, Tachau im Sudetenland. „Als meine Oma verstorben war, besuchten meine Eltern die Tschannerls, um ihnen das zu sagen“, erzählt Helga Stadler. „Dann sind wir in Geretsried hängen geblieben.“

Der Herr am Herd: Hans Stadler war von Beruf Koch und Konditor. © privat

Die Stadlers kauften an der Ecke Altvaterstraße/Mozartweg ein Grundstück. Das alte Einfamilienhaus wurde weggerissen und ein zweistöckiger Neubau errichtet. 1962 oder 1963 eröffneten die Eheleute ihr kleines, aber feines Restaurant „Am Stern“ – das so hieß, weil es sich unweit der Kreuzung „Am Stern“ befand. Eine Pension mit acht Zimmern ergänzte das Wirtshaus, das an sechs Tagen in der Woche geöffnet war. Freitags war Ruhetag. „Mein Vater war nicht auf Remmidemmi aus. Nachmittags trafen sich die älteren Herren zu ihrem Stammtisch. Auch die Jugend hatte ihren Platz, aber für Spaß und Trubel zogen sie weiter.

Bayerisch-böhmische Küche

Hans Stadler legte Wert auf frische Zutaten. „Er war ein super Koch und hat alles selber gemacht – bis auf die Schildkrötensuppe, die auf besonderen Wunsch auf der Karte stand“, erzählt die Tochter. Die Küche war bayerisch-böhmisch. Ausgeschenkt wurde Bier der Brauerei Löwenbräu. Nachdem der Wirt auch den Beruf des Konditors erlernt hatte, gab es auch täglich frisch gebackenen Kuchen.

Vom einfachen Arbeiter bis zum Bürgermeister

Für Elfriede Stadler, Mutter von drei Kindern, war der Tag ebenfalls ausgefüllt. „Sie musste um 6 Uhr aufstehen, um für die Gäste Frühstück zu machen“, erinnert sich Helga Stadler. Dazu kam die Büroarbeit. Nach einer kurzen Pause am Nachmittag ging es für die gebürtige Berlinerin weiter bis Mitternacht. „Ihr Platz war hinter dem Tresen, sie hat die Gäste begrüßt und unterhalten. Ob das jetzt der Bürgermeister war oder ein einfacher Arbeiter. Sie fand für jeden die passenden Worte.“ Das Restaurant befand sich unweit der Firma Rudolf & Co., einem Chemiebetrieb und Unternehmen der ersten Stunde in Geretsried. „Herr Schumann und seine Frau waren ganz feine Leute“, sagt Helga Stadler im Rückblick über das Unternehmerpaar. „Sie kamen oft zum Essen.“ Auch die Arbeiter und Monteure freuten sich über ein warmes Mittagessen.

Bitte ein Bier: Elfriede und Hans Stadler mit ihren Kindern Michael (am Zapfhahn), Helga und Manfred (re.). © privat

Das Restaurant war nicht sehr groß. Es gab neun Tische. Gegessen wurde deshalb in Schichten: die Belegschaft des einen Betriebs kam von 11 bis 12 Uhr, die nächsten machten von 13 bis 14 Uhr Mittag. „Die Gaststätte war also zweimal voll. Nach Stadtratssitzungen schaute auch der Bürgermeister mit Stadträten gerne mal vorbei.

Täglich wechselnde Speisekarte

Die Speisekarte wurde täglich mit der Schreibmaschine getippt. Täglich gab es ein kleines und ein größeres Menü, das aus einer Suppe und einer Hauptspeise bestand. Neben einigen Fotos hat Helga Stadler auch eine Speisekarte im Fundus entdeckt, und zwar die vom 23. Februar 1966 – Aschermittwoch. Fischgerichte dominierten an diesem Tag die Karte. Serviert wurde eine beträchtliche Auswahl: Bismarckhering, Räucheraal, Goldbarschfilet, Forelle blau, Kanadischer Lachs, Seezungenfilets, Heilbuttsteak, Shrimps, Makrelen und Schellfisch. Das günstigste Gericht auf der Karte war eine Bouillon mit Nudeln für 60 Pfennig. Spitzenreiter war das Kalbssteak mit Stangenspargel und Petersilienkartoffeln für sechs Mark – und dazu ein kleines Bier für 30 Pfennig.

Elfriede und Hans Stadler hätten es gern gesehen, wenn Tochter Helga das Restaurant weitergeführt hätte. Aber sie heiratete einen Elektriker und keinen Koch. Damit zerschlugen sich die Hoffnungen der Eltern. Die Hochzeit war im September 1969. „Im Dezember des gleichen Jahres hat mein Vater das Lokal zugemacht.“ Anschließend arbeitete der 55-Jährige als Koch in der Katastrophenschutzschule. Elfriede Stadler betrieb die Pension noch eine Zeit lang. 1989 wurde das Haus verkauft und abgerissen. Heute steht an der Ecke Altvaterstraße/Mozartweg eine Wohnanlage.

Wer kann Infos und Bilder beisteuern?

