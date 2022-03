Kegeln bis nach Mitternacht im Tucher-Keller

Von: Doris Schmid

Teilen

Gemütlich eingerichtet war der Tucher-Keller an der Egerlandstraße. Das Foto zeigt den Gastraum etwa im Jahr 1965. © Christian von Dulong

In der Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Heute: der Tucher-Keller an der Egerlandstraße.

Geretsried – Nicht nur das Café Dagmar betrieben Erna und Georg von Dulong. Die Wirtsleute gründeten auch den Tucher-Keller. Das Lokal mit kleiner Speisekarte gab es gut 30 Jahre – und es hatte eine Besonderheit.

Keller-Lokal öffnete 1964 seine Pforten

Der Tucher-Keller befand sich im ehemaligen Post-Gebäude an der Egerlandstraße im Untergeschoss und öffnete 1964 seine Pforten. „Mein Vater hatte seinem Sohn aus erster Ehe damit eine Existenz verschafft“, erzählt Christian von Dulong im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn sein Halbbruder Volker war in die Fußstapfen des Vaters getreten und ebenfalls von Beruf Koch.

Zum Geburtstag viel Glück: Die Stadtkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Kraus spielte auf. Georg von Dulong (schwarzer Anzug) war ein spendables Ehrenmitglied. © Christian von Dulong

Das Kellerlokal vermittelte einen gemütlichen Eindruck: Es war mit Eckbänken, Tischen und Stühlen aus Holz eingerichtet. Von der Decke baumelten schmiedeeiserne Wirtshauslampen, geöffnet war von 17 Uhr bis 1 Uhr morgens, am Sonntag ging es bereits um 9 Uhr los. Es kamen der Sonntagsstammtisch zum Frühschoppen und ein Kegelklub.

Gesellige Runde: Seinen 60. Geburtstag feierte Georg von Dulong (re.) am 18. Dezember 1973. Mit am Tisch: Günter Stowasser (li.), Elisabeth Staffler und Hans Schosse. © Christian von Dulong

Auf der kleinen Speisekarte standen Bockwurst mit Kartoffelsalat, Currywurst und Schnitzel. Dazu wurde neben antialkoholischen Getränken auch Bier ausgeschenkt – von der Tucher-Brauerei aus Nürnberg, die dem Wirtshaus seinen Namen gab. „Da traf man sich nach Feierband, es waren auch viele Postler da“, erinnert sich der Potsdamer. Und es gab eine Besonderheit, wofür der Tucher-Keller über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt war. „Das Lokal hatte eine der ersten vollautomatischen Kegelbahnen im Landkreis“, blickt Christian von Dulong zurück. Die Bahn war abends unter der Woche regelmäßig ausgebucht. Es kamen Betriebe aus Geretsried und Umgebung zum Kegeln, und es gründeten sich sogar Klubs. Christian von Dulong wuchs mit dem Kegelsport auf. Wenn die Anzahl der Teilnehmer ungerade war, sprang er ein und spielte mit. Damit konnte er sich regelmäßig sein Taschengeld aufbessern.

Lesen Sie auch B11-Verlegung unverzüglich angehen: Resolution soll Druck machen Die Stadt Geretsried fordert Tempo bei der B11-Verlegung. Der Stadtrat will mit einer Resolution den Verantwortlichen Druck machen. B11-Verlegung unverzüglich angehen: Resolution soll Druck machen Geretsried: Gutachten zur B11-Verlegung ist fertig – So wird sich der Verkehr entwickeln Die Expertise zur Verlegung der B11 belegt, was viele Bürger befürchten: Der Verkehr auf der jetzt schon hoch frequentierten Straße wird weiterhin stark zunehmen. Geretsried: Gutachten zur B11-Verlegung ist fertig – So wird sich der Verkehr entwickeln

Im Jahr 2002 kam das Aus für die Kegelbahn

Volker von Dulong betrieb den Tucher-Keller drei bis vier Jahre und gab ihn aus privaten Gründen auf. Er ging nach Berlin. Von etwa 1967 bis 1972 führte das Lokal angestelltes Personal. Nach der Aufgabe des Cafés Dagmar übernahmen Georg und Erna die Gastronomie und betrieben sie noch zwei Jahre bis 1974. „Danach wurden die Räumlichkeiten an die Tucher-Brauerei verpachtet, die mit Unterpächtern agierte“, berichtet Christian von Dulong. Als es zu Unstimmigkeiten mit der Brauerei kam, „wurde das Lokal von meiner Mutter an diverse Betreiber verpachtet“. Im Jahr 2002 kam das Aus für die Kegelbahn.

Gebäude wurde 2014 verkauft

Zuletzt war das Lokal eine Kneipe mit dem Namen „Kunterbunt“, in der sich die Nachtschwärmer von Geretsried trafen. Zwei Jahre später erfolgte die endgültige Schließung. In den Folgejahren nahm Christian von Dulong in dem Gebäude mehrere Umbauten vor. Aus dem ehemaligen Kellerlokal wurden Lagerräume. Im Jahr 2014 verkaufte er das Wohn- und Geschäftshaus an einen Privatmann.

Serie

In unserer Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir in loser Reihenfolge ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Wer weitere Infos und Fotos beisteuern kann, meldet sich am besten per E-Mail an redaktion@isar-loisachbote.de

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.