Gewappnet gegen die Hitze: Arzt gibt Tipps für heiße Sommertage

Von: Elena Royer

Der Geretsrieder Hausarzt Heiner Müller verrät, was man an heißen Sommertagen beachten sollte. © Clara Margais/dpa; Archiv

Es herrscht Hochsommer in Bayern. Das heiße Wetter ist jedoch nicht ungefährlich. Der Geretsrieder Hausarzt Heiner Müller verrät, was man an heißen Sommertagen beachten sollte.

Geretsried – Die Temperaturen knacken dieser Tage locker die 30-Grad-Marke. Viele Menschen zieht es an die Badeseen oder ins Schwimmbad. Doch das heiße Wetter ist nicht ungefährlich. Wie man die hochsommerlichen Temperaturen gut übersteht und wer besonders aufpassen sollte, erklärt Heiner Müller, Hausarzt aus Geretsried, im Gespräch mit Redakteurin Elena Royer.

Herr Müller, was macht die Hitze eigentlich mit unserem Körper?

Zum einen verliert der Körper durch das Schwitzen viel Flüssigkeit. Die Blutgefäße weiten sich, was zu Kreislaufbeschwerden führen kann. Außerdem können Erkältungsinfekte auftreten, denn durch Zugluft oder Klimaanlage trocknen die Schleimhäute aus.

Arzt erklärt, was Hitze mit unserem Körper macht

Stellen Sie denn derzeit fest, dass an den heißen Tagen mehr Patienten in Ihre Praxis kommen als sonst?

Ja, deutlich mehr als sonst. Gerade ist es sehr massiv.

Wer muss sich vor der Hitze besonders in Acht nehmen?

Das sind zum einen Patienten mit Vorerkrankungen, aber auch Hochbetagte und Menschen, denen die Kontakte fehlen und die von sich aus nicht ans Trinken denken. Außerdem riskieren Menschen, die sich lange in der Sonne aufhalten, einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich.

Gefahren bei hohen Temperaturen: Es drohen Hitzschlag oder Sonnenstich

Stichwort Hitzschlag: Bei welchen Anzeichen sollte man denn hellhörig werden?

Bei starken Kopfschmerzen, Schwächegefühl, und wenn Wachheit und Konzentration nachlassen. Das fällt aber eher Mitmenschen auf als dem Betroffenen selbst. In solchen Fällen sollte man auch auf keinen Fall mehr zögern und einen Arzt aufsuchen.

Was sollten gefährdete Menschen an heißen Tagen noch beachten?

Sie sollten sich möglichst in kühlen Räumen aufhalten und Tätigkeiten wie zum Beispiel Einkaufen auf die kühleren Morgenstunden verlegen. Dazu natürlich ausreichend trinken und essen, und zu große körperliche Anstrengungen vermeiden.

Und was kann jeder von uns tun, um die Hitze leichter zu ertragen?

Sinnvoll ist, angepasste leichte Kleidung zu tragen und sich überwiegend im Schatten aufzuhalten. Auch für gesunde Menschen gilt natürlich, körperliche Anstrengungen so gut es geht zu vermeiden.

Mediziner rät: Bei Hitze „bis zu drei Liter am Tag trinken“

Was ist zum Thema Trinken zu sagen?

Wer in der Hitze körperlich aktiv ist, sollte bis zu drei Liter am Tag trinken. Allgemein sollte man die Flüssigkeitsmenge bei Anstrengung anpassen. Bewährt haben sich nicht zu kalte Getränke, da der Körper viel Energie aufwenden muss, um Eiskaltes auf Körpertemperatur zu bringen.

Und gibt es auch noch etwas in puncto Essen zu beachten?

Sehr Fettes und Schweres sollte man lieber meiden. Besser sind leichte Mahlzeiten. Auch eine salzige Suppe ist an heißen Tagen gut, weil der Körper beim Schwitzen viel Salz verliert.

