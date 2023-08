„Hoffen, dass wir 2024 loslegen können“: Geretsrieder Verein bewirbt sich als Familienstützpunkt

Von: Peter Herrmann

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: (v. li.) der neue Schriftführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in Geretsried, Patrick Ernst, Dr. Gabriele Rogge von der Mitmachwerkstatt „Nagel und Faden“ und der stellvertretende TVJA-Vorsitzende Christian Eichin. © Hans Lippert

Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in Geretsried will sein Leistungsangebot erweitern. Laut Entscheidung der Mitgliederversammlung bewirbt sich der Verein als Familienstützpunkt.

Geretsried – Mit dem Jugendzentrum Saftladen, dem Jugendtreff Ein-Stein sowie den Quartiersmanagement-Einrichtungen in Stein und am Johannisplatz stehen dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) derzeit vier von der Stadt bereitgestellte Liegenschaften zur Verfügung. „Das sind niedrigschwellige Anlaufpunkte für alle Altersgruppen und gute Voraussetzungen für die Gründung eines Familienstützpunktes“, erklärte TVJA-Vorstandsmitglied Christian Eichin. Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung kündigte er die Bewerbung für das Projekt an.

Wie berichtet hatte der Jusskus (Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport) des Stadtrats im Mai der Initiative des Bayerischen Sozialministeriums zugestimmt und eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 12 500 Euro bewilligt. Den Schwerpunkt bilden dabei die Themen Betreuung, Migration und junge Mütter – generationenübergreifende Fachgebiete, in denen sich der in Geretsried und Umgebung vernetzte Trägerverein bestens auskennt. „Wir hoffen, dass wir 2024 beginnen können“, zeigte sich Eichin optimistisch.

Geschäftsführer: Umsatz stieg von 1,1 auf 1,7 Millionen Euro

Zuvor hatte Geschäftsführer Rudi Mühlhans erfreuliche Zahlen präsentiert. So stieg der Umsatz im vergangenen Jahr von 1,1 Millionen auf 1,37 Millionen Euro. Die Steigerung ergab sich daraus, dass der TVJA mittlerweile neun Beschäftigte als Schulbegleiter beziehungsweise Individualbegleiter im Kindergarten beschäftigt. Insgesamt engagieren sich 39 Mitarbeiter in 18,5 Vollzeitstellen. „Zudem ist ein wesentlicher Kostenfaktor natürlich auch bei uns die überall spürbare Inflation sowie die im öffentlichen Dienst linear steigenden Personalkosten“, berichtete Mühlhans. Je länger Mitarbeitende im Trägerverein beschäftigt sind, umso mehr erhöht sich ihr Gehalt. Die von Patrick Schmook koordinierten Mobilspielangebote werden laut Mühlhans sehr gut angenommen.

Patrick Ernst ist neuer Schriftführer beim TVJA

Unterstützung erhält der TVJA von FSJ-Dienstleistenden (Freiwilliges Soziales Jahr). „Künftig sind noch zwei Stellen an der Grundschule am Isardamm und in der Kombination Offene Ganztagsbetreuung (OGS) der Realschule und TVJA zu besetzen“, hofft Mühlhans auf weitere Bewerber. Viel positive Resonanz erfuhr der Trägerverein bei den Stadtteilfesten in den verschiedenen Quartieren, in der Holz- und der Radlwerkstatt sowie während der Projekttage in den Ganztagsklassen.

Am Ende der Versammlung wählten die Mitglieder per Akklamation den neuen Schriftführer Patrick Ernst sowie den Rechnungsprüfer Renato Wittstadt. Als neue Mitglieder nahm der TVJA die Vereine „Nagel und Faden“ und „Gigs4you“ zur Förderung von Nachwuchskünstlern auf. „Da gibt es viele Schnittstellen“, freute sich „Nagel und Faden“-Vorsitzende Dr. Gabriele Rogge auf die künftige Zusammenarbeit. (ph)

