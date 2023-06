Hohe Obstpreise auf dem Wochenmarkt – Verkäufer erklären Teuerung

Fruchtexperten: Adrian Weber (li.) und Gerhard Schattleitner vom Augsburger Obst-und Gemüsestand „Fruttalino“ auf dem Wochenmarkt. © Tanja Lühr

Bei einem Streifzug über den Wochenmarkt erklären Experten die Obstpreise und welche Rolle das Wetter spielt. Ein Interview.

Geretsried – Nach dem Spargel und den Erdbeeren sind aktuell die Kirschen an der Reihe. Das beliebte Steinobst hat jedoch seinen Preis. Auf dem Geretsrieder Wochenmarkt kosteten 100 Gramm der „Extra Klasse“ am vergangenen Dienstag 1,99 Euro. Unsere Mitarbeiterin Tanja Lühr fragte bei Adrian Weber und Gerhard Schattleitner vom Obst- und Gemüsestand „Fruttalino“ nach, warum die süßen Früchte heuer so teuer sind.

Herr Schattleitner, täuscht es oder kosten die ersten Süßkirschen heuer besonders viel?

Schattleitner: Das täuscht. Für die „Extra Klasse“ aus Italien zahlt man jedes Jahr um die 20 Euro pro Kilo. Aber probieren Sie gerne einmal.

Danke. Die sind wirklich groß und schön weich. Hmm, und sie schmecken herrlich süß und aromatisch.

Schattleitner: Sehen Sie! Die Supermärkte kaufen in der Regel alles auf dem Markt auf. Man muss dann schon Glück haben, dass bei 100 Gramm alle Früchte einen so intensiven Geschmack aufweisen. Unsere Qualität hat eben ihren Preis.

Es liegt also nicht am kühlen und verregneten Frühjahr oder an der allgemeinen Inflation?

Schattleitner: Nein, das Wetter war in Ordnung heuer. Eine gewisse Rolle spielen die Inflation, gestiegene Löhne und Transportkosten schon.

Warum sind Kirschen im Gegensatz zu anderen Früchten generell recht teuer?

Weber: Das liegt an der arbeitsintensiven Ernte. Jede Kirsche muss einzeln vom Baum gepflückt und vorsichtig in eine Kiste gelegt werden, damit sie keine Dellen bekommt. Kirschen reifen auch nicht nach und lassen sich somit nicht lange lagern.

Diese Kirschen hier stammen also aus Italien. Wann gibt es die ersten deutschen?

Weber: In ein bis zwei Wochen erwarten wir die ersten fränkischen Kirschen. Wir beziehen sie seit Jahren vom selben Kirschbauern.

Was wird das heimische Obst voraussichtlich kosten?

Weber: Etwa 14 Euro pro Kilo.

Und wann kommen die Sauerkirschen?

Weber: Ab Ende Juli bis in den August hinein.

Letzte Frage: Haben Sie heute viele Kirschen verkauft?

Schattleitner: Ja, es sind drei Kisten weggegangen. Das ist eine Menge. Es gibt genügend Kunden, die Frische und Qualität zu schätzen wissen und deshalb gerne auf dem Wochenmarkt einkaufen – auch wenn zum Beispiel die Menschen in Frankreich wesentlich mehr Wert auf gute Lebensmittel legen als die meisten Deutschen. TANJA LÜHR

