Geretsried und Bad Heilbrunn

Vandalen beschädigten mutwillig zwei Blitzeranhänger, einer in Geretsried und einer in Bad Heilbrunn. Das eine Gerät wurde sogar in Brand gesetzt.

Geretsried/Bad Heilbrunn – In der Nacht zum Sonntag wurden im Landkreis zwei Blitzeranhänger beschädigt.

Hohe Schadenssumme: Blitzeranhänger besprüht und angezündet – Polizei sucht Verursacher

In Geretsried besprühten Unbekannte das Gerät, das an der Adalbert-Stifter-Straße stand, mit Farbe. Bei der Kontrolle durch eine Streife am Samstag gegen 21 Uhr war der Anhänger noch unbeschädigt, heißt es im Pressebericht. Bei einer weiteren Nachschau um 3 Uhr am nächsten Morgen mussten die Beamten feststellen, dass die Fotolinse beschädigt ist. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Geretsried bittet um Hinweise unter Telefon 0 81 71/9 35 10.

In Bad Heilbrunn stand an der Kocheler Straße ein Blitzeranhänger. Unbekannte zündeten ihn an, die Feuerwehr löschte den Brand. Sachschaden: über 250 000 Euro. Hier bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter Ruf 08 81/64 00 um Hinweise.

