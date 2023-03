Hol- und Bringzone soll Grundschülern mehr Sicherheit bieten

Von: Susanne Weiß

Teilen

Exklusiv für Elterntaxis: An der Isardamm-Grundschule gibt es jetzt eine Hol- und Bringzone. Darauf weisen Schilder am Straßenrand hin. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt hat eine Hol- und Bringzone am Isardamm eingerichtet. Sie soll für mehr Sicherheit sorgen, wenn Eltern ihre Grundschüler mit dem Auto kutschieren.

Geretsried – Eine Hol- und Bringzone soll für mehr Schulwegsicherheit am Isardamm in Geretsried sorgen. Für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht fahren, sind für einen bestimmten Zeitraum Parkflächen reserviert, die das Ein- und Aussteigen erleichtern sollen.

Hol- und Bringzone am Isardamm sorgt für mehr Sicherheit für Grundschüler

An der Karl-Lederer-Schule gibt es bereits seit dem Jahr 2021 eine Hol- und Bringzone für Elterntaxis. Die Stadt hat damit gute Erfahrungen gemacht. „Wir haben keine negativen Rückmeldungen bekommen“, sagt Thomas Loibl, Pressesprecher im Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung. Bedarf hätte die Kommune aber an beiden Grundschulen gesehen. Bereits vergangenes Jahr hätte es eine Begehung an der Isardamm-Grundschule gegeben mit Vertretern ebendieser, der Polizei und den zuständigen Fachbereichen aus dem Rathaus. „Wir hatten schon Parkplätze zur Verfügung, es ging nur noch um die Schilder.“ Die ließen auf sich warten. Als die Lieferung eingetroffen war, stellte der Bauhof sie an Ort und Stelle. „Der Aufwand war gering“, so Loibl. Die Kosten würden sich im niedrigen zweistelligen bewegen.

Die Parkplätze für die Hol- und Bringzone sind immer Montag bis Freitag von 7.30 bis 8.30 Uhr und von 11.30 bis 13.30 Uhr reserviert. sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)