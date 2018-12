Horvaths Fehlen mit Kampfgeist wettmachen

Im Heimspiel gegen den starken EHC Klostersee müssen die Geretsrieder River Rats auf ihren gesperrten Topscorer verzichten.

Geretsried – Sechs Begegnungen muss das Geretsrieder Eishockeyteam noch bis zum Ende der Bayernliga-Vorrunde am 6. Januar absolvieren – allein fünf davon in den nächsten zehn Tagen. „Wir sind bereit“, lässt Trainer Ludwig Andrä keinen Zweifel daran, dass seine Schützlinge und er diese Mammutaufgabe bewältigen wollen. Immerhin geht es für die River Rats noch darum, Platz acht und damit die Qualifikation für die Verzahnungsrunde mit der Oberliga zu ergattern.

„Mit 40 Punkten sollte man dabei sein, vielleicht reichen auch 38“, hat der gelernte Bank- und Immobilienkaufmann ausgerechnet. Weil dem ESC dafür momentan noch zehn Zähler fehlen, wäre ein Dreier im Heimspiel an diesem Freitag gegen den EHC Klostersee (19.30 Uhr, Heinz-Schneider-Eisstadion) nicht schlecht. „Wenn wir die erste Angriffsreihe der Grafinger in den Griff bekommen, ist alles möglich“, sagt Andrä.

Immerhin bieten die Gäste, die nach ihrem Neustart in der Bezirksliga 2016 schnurstraks in die Bayernliga durchmarschiert sind, einen echten Star auf: Bob Wren, mittlerweile schon 44 Jahre alt, hat immerhin fünf NHL-Partien für Anaheim und Toronto sowie 240 Einsätze in der DEL für Ingolstadt, Augsburg und Iserlohn absolviert. Dass der 32-Punkte-Scorer aus Kanada der Dreh- und Angelpunkt im Klosterseer Spiel ist, mussten die River Rats im Hinspiel am 26. Oktober schmerzlich erfahren. „Das war unser schlechtester Auftritt in dieser Saison“, erinnert sich Ludwig Andrä an die 0:6-Schlappe. „Da hätten wir noch drei Stunden spielen können und hätten nichts getroffen.“

Vor heimischer Kulisse möchte der ESC natürlich EHC-Goalie Dominik Gräubig, ein gebürtiger Geretsrieder, überlisten. Doch ausgerechnet diesmal fehlt Topscorer Ondrej Horvath wegen seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe in Passau. „Dann müssen wir seinen Ausfall eben mit Moral und Kampf Wettmachen“, fordert der Trainer. Er bangt zudem um den Einsatz von Verteidiger Bernhard Jorde, der in Passau eine leichte Gehirnerschütterung erlitten hat.

Hoffnung gibt es dagegen, dass der lange absente Dominic Fuchs womöglich schon an diesem Wochenende wieder zur Verfügung steht. „Er hat diese Woche erstmals wieder komplett mittrainiert“, freut sich Andrä über ein baldiges Comeback seines Top-Abwehrmanns, der heuer erst elf Partien bestritten hat.