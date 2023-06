Ilias Athanasiadis sorgt für mediterranes Flair im Dorf

Sonst sitzen die Gäste am Tresen: Ilias Athanasiadis führt seit 26 Jahren ein griechisches Lokal in Bichl.

Eine Stadt, 106 Nationen

Von Doris Schmid schließen

Ilias Athanasiadis ist Wirt mit Leib und Seele. In Bichl betreibt der Geretsrieder die Taverne Sirtaki. Geboren ist der Familienvater in Griechenland.

Geretsried – Raus aus Athen, rüber nach Amerika: Das war das Ziel von Ilias Athanasiadis, als er 22 Jahre alt war. Gemeinsam mit einem Freund wollte der junge Mann dieses Abenteuer wagen. Doch die Bürokratie setzte dem Vorhaben ein Ende. Gelandet und geblieben ist der Grieche in Geretsried.

Er sorgt für mediterranes Flair im Dorf

„Als Junger willst du raus und etwas anderes sehen“, sagt Athanasiadis, der mit einer jüngeren und einer älteren Schwester in Griechenlands Hauptstadt Athen aufwuchs. 1989, nach der Ausbildung zum Hotelfachmann, war dieser Zeitpunkt gekommen, und Athanasiadis packte seinen Koffer. Mit einem Freund wollte er ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten auswandern. Doch für die Einreise in die USA galt es viele bürokratische Hürden zu überwinden – zu viele. „Dann hat mir jemand gesagt, dass es in Bayern auch nicht schlecht ist“, erzählt der Grieche mit einem Schmunzeln. Daraufhin stieg der junge Mann mit seinem Kumpel in ein Flugzeug nach München.

+ 195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni 2022). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. © pms-grafik

Arbeit fand das Duo in einem griechischen Lokal am Breslauer Weg in Geretsried. Es hieß Korfu und existierte bis Mitte der 1990er Jahre. Nach ein paar Jahren wechselte Athanasiadis ins Lokal Olympia nach Bad Tölz. „Aber ich wollte schon immer mein eigenes Restaurant haben“, sagt der Wahl-Geretsrieder. Diese Gelegenheit bot sich 1997, als in der Gemeinde Bichl eine Wirtschaft leer stand. „Erst war dort ein bayerisches Gasthaus drin, dann ein jugoslawisches Lokal“, erinnert sich der gebürtige Athener. Er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit – und eröffnete an der Penzberger Straße die Taverna Sirtaki, die er nach wie vor betreibt. Sein Kumpel und Mitauswanderer machte sich übrigens auch selbstständig, und zwar mit einem Café und Bistro in Bad Tölz.

Aus einigen Stammgästen sind Freunde geworden

Die Taverne Sirtaki mit ihren 80 Sitzplätzen und Terrasse mitten in Bichl ist in hellen Farben gehalten und kommt ohne viel Deko aus. Neben den Klassikern der griechischen Küche gibt es auf einer wechselnden Empfehlungskarte auch kreative Gerichte. Teller, die sich der Wirt gemeinsam mit seinem Koch ausdenkt – mediterran, fein, ausgefallen und zum Teil auch vegetarisch. „Mit der Zeit wurden diese Gerichte sehr gut angenommen“, blickt der verheiratete Vater von drei erwachsenen Söhnen zurück. Inzwischen ist Athanasiadis dafür über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Und aus einigen Stammgästen seien mittlerweile Freunde geworden, erzählt der 57-Jährige.

Ohne Handeln geht‘s nicht in der Großmarkthalle

Das Lokal fordert Athanasiadis und lässt ihm wenig Freizeit. Aber er liebt, was er tut – manchmal ist der Wirt auch am Ruhetag in Bichl anzutreffen. Zweimal in der Woche fährt der Gastronom in die Großmarkthalle nach München zum Einkaufen. „Ohne Handeln geht’s nicht“, erzählt er. Im Restaurant kümmert er sich um die Gäste, begrüßt sie persönlich, serviert Getränke und Essen, das sein fünfköpfiges Küchenteam zubereitet. Und das hat gut zu tun: Es vergeht kaum ein Abend, an dem das Lokal nicht voll ist.

In den 26 Jahren, in denen der Geretsrieder das Lokal jetzt betreibt, habe ihn seine Familie immer sehr unterstützt, sagt Athanasiadis. Mittlerweile arbeitet auch die zweite Generation fest mit: Konstantinos, der zweitälteste Filius, ist in die Fußstapfen seines Papas getreten. „Wir arbeiten gut zusammen, auf ihn kann ich mich verlassen“, sagt der zweifache Großvater stolz.

Drei Wochen Betriebsurlaub im Sommer

Einmal im Jahr gönnt sich der Wirt drei Wochen Betriebsurlaub. Dann geht’s nach Hause nach Athen. Dort genießt er das, was seine Gäste sonst in seinem Lokal tun: mit der Familie zusammensitzen, essen, trinken und sich Geschichten erzählen.

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Griechenland. Mit insgesamt 3054 Inseln gehören Griechenland etwa 82 Prozent aller Mittelmeerinseln. Es hat circa 20 Millionen Einwohner auf 131 957 Quadratkilometern Fläche. Die Landeshauptstadt ist Athen.

Das lustigste Missverständnis: Da fällt mir nichts ein. Aber ich habe lange gebraucht, bis ich das Wort „Entschuldigung“ richtig aussprechen konnte.

Der größte Unterschied: Die Deutschen haben eine starre und sehr strukturierte Organisation, einen starken Glauben an Staat und Recht. Wir Griechen hingehen haben da eine entspanntere und lockerere Herangehensweise.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Da gibt es nichts. Wenn man in ein fremdes Land kommt, muss man sich anpassen und die Gegebenheiten akzeptieren. Unsere Gegend hier ist wie ein kleines Paradies. Wenn man fleißig ist, kann man alles erreichen.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Kalimera“.

Mein Leibgericht ist: eine panierte kleine Steinbarbe mit Löwenzahnsalat.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: das Meer, die Sonne.

...und an Geretsried: Hier habe ich meine Freunde, meine Familie, mein Zuhause.

