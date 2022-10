Hollywoodschaukel stellt Carisma-Möbelmarkt vor ernstes Problem

Von: Susanne Weiß

Einfach abgestellt: Sandra Möckel (li.), Eva-Maria Schatton und das Team vom Carisma-Möbelmarkt werden immer öfter mit illegaler Müllentsorgung konfrontiert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim Carisma-Möbelmarkt wird immer wieder Sperrmüll abgeladen - kürzlich eine Hollywoodschaukel. Das Team weiß sich nicht mehr zu helfen.

Geretsried – Das Team vom Carisma-Möbelmarkt an der Sudetenstraße muss nach Quarzbichl fahren – wieder einmal. „Seit für Sperrmüll Gebühren erhoben werden, nimmt die illegale Müllentsorgung deutlich zu“, berichtet Fachdienstleiterin Sandra Möckel. Sie hat deswegen sogar Anzeige erstattet.

Geretsried: Illegale Müllentsorgung bei Carisma-Möbelmarkt

Insbesondere nach Wochenenden stapeln sich vor dem Geschäft an der Sudetenstraße ausrangierte Einrichtungsgegenstände von Unbekannten. Zuletzt fand Möckel unter anderem eine Hollywoodschaukel vor. „Das ist ein so skurriles Einrichtungsstück, dass wir gern selbst entscheiden würden, ob wir es nehmen“, sagt die Fachdienstleiterin; zumal eine Hollywoodschaukel über den Winter nicht verkauft werden könne, und Carisma nicht genügend Platz zum Lagern hätte.

Grundsätzlich ist es so, dass Möbel nur zu den Öffnungszeiten und nach Absprache mit einem Mitarbeiter abgegeben werden können. „Wir entscheiden, ob wir etwas annehmen können“, betont Möckel. Denn: Das Modell Carisma funktioniert nur, wenn die gespendeten Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände gut erhalten und nachgefragt sind.

Abfallgebühren haben illegale Müllentsorgung verschlimmert

Äußerlich ist der Möbelmarkt ein gewöhnliches Geschäft, in dem jeder einkaufen kann. Von innen betrachtet ist er ein Arbeitsprojekt der Caritas. In Kooperation mit dem Jobcenter macht Carisma Frauen und Männer fit für den Arbeitsmarkt. Menschen in besonderen Lebenslagen können sich mit Transport, Möbellogistik, Instandsetzung, Reinigung, Dekoration oder Kundenberatung etwas dazuverdienen.

Das Ziel ist, dass sich das Modell kostendeckend trägt. Wenn immer wieder Mitarbeiter Sperrmüll wegbringen müssen, ist das schwieriger. Insgesamt stellt Möckel allerdings fest: Seit die Sperrmüllentsorgung nicht mehr über die Abfallgebühren finanziert wird, „ist die Schere zwischen dem, was die Leute empfinden, das eine zweite Runde verdient hat, und dem, was wir finden, weiter auseinandergegangen“. sw

Info

Der Carisma-Möbelmarkt an der Sudetenstraße 49 hat Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Wer Möbel spenden möchte, meldet sich telefonisch unter der Nummer 0 81 71/99 74 70 oder schickt eine E-Mail an die Adresse Carisma@Caritasmuenchen.de.

