Im Heinz-Schneider-Eisstadion hat die Saison begonnen – und die Hütte ist voll

Nach Jahren des Zitterns und Bangens wegen des lange dachlosen Stadions können sich Geretsrieds Eissportler in der sanierten Arena endlich sorgenfrei auf die kommende Wintersaison vorbereiten.

Geretsried – Das Heinz-Schneider-Eisstadion hat eine bewegte Geschichte. Es wurde 1966 ursprünglich als Natureisbahn gebaut, dann 1973 auf Kunsteis umgerüstet. Drei Jahre später kam eine Tribüne dazu, 1980 wurde das erste Dach installiert. In den 1990er-Jahren wechselte man in der Kühlanlage von Ammoniak auf Sole-Flüssigkeit. Einen Knacks gab es im wahrsten Sinn des Wortes 2006, als das Dach wegen Einsturzgefahr abgebaut werden musste.

13 lange Jahre mussten die Eissportler unter freiem Himmel ihrem Hobby nachgehen, was an kalten, klaren Wintertagen durchaus seinen Reiz hatte. Dennoch freute man sich beim ESC Geretsried, der seit 2009 das Stadion gepachtet hat, dass die Stadt jetzt für über zehn Millionen Euro die Arena überdacht und saniert hat.

Wir hatten viel, viel mehr Zeit als in den früheren Jahren, als wir vom Wetter abhängig waren.“

So früh wie in diesem Jahr hat es allerdings im Heinz-Schneider-Stadion noch nie Eis gegeben – nämlich bereits seit dem 21. Juli. „Wir wollten einfach die Monate, die in der vergangenen Saison coronabedingt weggefallen sind, diesmal vorne dranhängen“, erklärt Rico Lehwald. Unter der Regie des Stadionchefs wurde 14 Tage lang das Eis aufgebaut. „Wir hatten viel, viel mehr Zeit als in den früheren Jahren, als wir vom Wetter abhängig waren“, sagt Lehwald.

Ganz in Ruhe konnten die Eismeister dann im Anschluss innerhalb von zwei Tagen die weiße Farbe aufs Eis auftragen und die Linien lackieren. „Fast schon beängstigend, dass alles ohne Probleme geklappt hat“, sagt der Stadionchef, der in den Vorjahren oft technische Hindernisse überwinden musste. Diesmal musste nur ein kleiner Defekt an einem Kompressor behoben werden.

Ein Blick auf den offiziellen Belegungsplan zeigt: Die Eiszeiten im Geretsrieder Stadion sind schon jetzt begehrt. „Alle wollen aufs Eis“, hat Lehwald registriert. So hätten Eishockeyteams aus Holzkirchen und Germering Zeiten angemietet, der ESC selbst hat für seine Kinder ein kleines Trainingslager durchgeführt. An zwei Wochenenden findet das bekannte Eishockey-Camp von Rick Boehm statt. Der Deutsch-Kanadier, viele Jahre Trainer beim EC Bad Tölz, betreibt seine Schule seit 2004. „Ein neuer Ort für neue Impulse“, freute sich der 61-Jährige bereits im Vorfeld über den Umzug nach Geretsried. Und nach dem ersten Camp gibt es ein positives Feedback. „Beide Seiten sind topzufrieden“, berichtet der Stadionchef.

Was den Betrieb der Halle betrifft, sei jedoch klar: „Eine Sportstätte wird niemals ein lukratives Geschäft sein.“ Als Pächter lege man deshalb das Augenmerk darauf, „dass am Ende unter der Abrechnung eine schwarze Null steht“. Der vormalige Wasseraustausch mit dem Hallenbad sei nach dessen Neubau und Verlegung an die Adalbert-Stifter-Straße allerdings nicht mehr möglich. Auch das Blockheizkraftwerk am Schulzentrum sei zu weit entfernt, um eine sinnvolle Synergie zu erzeugen.

Um die Energiekosten so niedrig wie möglich zuhalten, habe man allerdings die gesamte Technik optimiert. „Die Abwärme der Maschinen ist heutzutage nur noch sehr gering“, erklärt Lehwald. In Kürze soll auch die Photovoltaikanlage auf der Südseite der Arena installiert und in Betrieb genommen werden. „Damit können wir dann richtig Stromkosten sparen“, sagt der Stadionchef. Ohnehin sei das Gebäude inklusive des Daches sehr gut gedämmt. Lehwald: „Es spielt quasi keine Rolle, ob es draußen 20 Grad plus oder Minustemperaturen hat. Das Klima im Stadion selbst ist immer dasselbe und somit sind es auch die Energiekosten.“

