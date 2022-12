Immer mehr Menschen gehen zur Tafel - Wohngemeinschaft spendet für Einrichtung

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Freude am Geben: Cornelia Irmer, Heidi Ritter, Bärbel Hantke und Rosa Rappl. © Hermsdorf-Hiss

Die „Wohngemeinschaft mit Service“ gibt 2000 Euro an die Tafel. Immer mehr Menschen in Geretsried und Wolfratshausen benötigen Essen aus der Lebensmittelausgabe.

Geretsried – Eine schöne Geste zeigte die „Wohngemeinschaft mit Service“ an der Adalbert-Stifter-Straße: Sie spendete den Erlös aus ihrem Adventsbasar, auf dem sie Selbstgebasteltes und -gekochtes sowie Plätzchen und Glühwein verkaufte, der Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel.

„Weil uns die Zahl 1360 Euro nicht gefallen hat, haben wir von der Gymnastikgruppe noch mal 640 Euro draufgelegt“, erklärt Rosa Rappl die runde Spendensumme von 2000 Euro. „Und ein paar handgestrickte Socken für Kinder sind auch noch dabei.“ Über einen Zeitungsartikel war die Wohngemeinschaft auf die soziale Einrichtung aufmerksam geworden, die mit ihren ehrenamtlichen Helfern sozial Schwächere mit Lebensmitteln versorgt.

Spende an die Tafel: Das Geld wird dringend gebraucht

„Wir versorgen derzeit pro Woche 400 Kunden“, berichtet Tafel-Chefin Heidi Ritter. Erst kürzlich seien an der Ausgabestelle in Wolfratshausen 20 Personen dazugekommen. Ritter rechnet aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage mit einem weiteren Anstieg: Etwa 35 Prozent mehr Menschen könnten im nächsten Jahr zusätzlich zur Ausgabe kommen. Ritter verweist auf andere Tafeln, die mangels Lebensmitteln ihre Arbeit bereits eingestellt hätten. „Man darf nicht vergessen: Wir sorgen hier nur für das Zubrot, aber nicht die Grundversorgung.“

Die Tafel-Chefin liefert noch eine weitere Zahl: „Wir verteilen in einer Woche etwa 150 Kilogramm Zucker.“ Derzeit sei es aber schwierig, große Mengen an Lebensmitteln zuzukaufen. „Darum freuen wir uns über alles, was wir bekommen.“ Haltbare Lebensmittel – Reis, Nudeln, Konserven, Zucker – würden dringend benötigt. Rappel sowie ihre Begleiterinnen Cornelia Irmer und Bärbel Hantke zeigten sich beeindruckt von der Arbeit der örtlichen Tafel. „Wir geben diese Spende von Herzen“, so die drei Frauen, „weil wir wissen, dass sie garantiert bei den Richtigen ankommen wird.“

