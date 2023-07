In den Oberschenkel gebissen: Hund attackiert Frau in Geretsried - er war nicht angeleint

Von: Dominik Stallein

Teilen

Der Hund war nicht angeleint: Eine Frau in Geretsried wurde vom Nachbarhund ins Bein gebissen (Symbolbild) © dpa / Ralf Hirschberger

Eine Hundebesitzerin in Geretsried erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung: Ihr Hund hatte eine Nachbarin gebissen.

Er biss einer Frau in den Oberschenkel und schnappte nach der Tochter: Wie die Polizei Geretsried mitteilt, griff am Mittwochabend ein Hund eine Geretsriederin an. Gegen 21 Uhr standen die 50-Jährige und ihre 24-jährige Tochter vor dem Eingang ihres Hauses am Neuen Platz. Plötzlich griff ein Hund an.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

In den Oberschenkel gebissen: Hund attackiert Frau in Geretsried - er war nicht angeleint

Er gehört einer 47-jährigen Nachbarin der Frau. Das Tier biss der 50-Jährigen in den linken Oberschenkel. Auch nach der Tochter schnappte der Vierbeiner, erwischte sie jedoch nicht. Die Hundehalterin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen rechnen, weil der Hund nicht angeleint war.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)