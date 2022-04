In der Geretsrieder Stadtverwaltung sind einige Stellen unbesetzt

Von: Susanne Weiß

Teilen

Ewald Kailberth Referent für Personal im Stadtrat. © archiv

Ewald Kailberth, Referent für Personal und Verwaltung, gibt Einblick in die Personalsituation im Rathaus.

Geretsried – Der Fachkräftemangel beschäftigt die Stadt Geretsried als Arbeitgeber. „Nicht nur die freie Wirtschaft sucht nach Mitarbeitern, auch die öffentliche Hand“, sagte Ewald Kailberth in der jüngsten Stadtratssitzung. Dort legte er als Referent für Personal und Verwaltung seinen jährlichen Bericht ab. Es sei nicht seine Aufgabe, nach außen zu wirken, er sei auch kein Personalrat, stellte er klar. Zudem könne er nicht über einzelne Personen oder Stellen berichten. Kailberth gab dennoch einen Einblick in seine vergangenen „interessanten und spannenden Monate“.

Bewerber haben unerfüllbare Ansprüche

88,4 Prozent der gemeindeeigenen Stellen seien besetzt, so Kailberth. „Im März waren wir sehr fleißig, aber damit werden wir noch nicht die 90 Prozent erreichen.“ Die Zahl der Bewerber sei zwar gestiegen, und auch würden sich immer mehr eigene Mitarbeiter intern auf neue Stellen bewerben. Aber „wir brauchen noch Leute“. Nach dem Bewerbungsgespräch („ein großer zeitlicher Aufwand“) gebe das Rathaus die Möglichkeit für einen Schnuppertag. Leider sei es dennoch schon vorgekommen, dass ein neuer Mitarbeiter einfach nicht zu seinem ersten Tag erschienen ist. Auch würden manche Bewerber Anforderungen stellen, von denen sie wüssten, dass die Stadt sie nicht erfüllen könne, etwa Dienstwohnung oder -wagen.

Auch interessant: Anpassung von Stadtbus an X-Bus kurzfristig schwer möglich

Circa 130 Bewerbungsgespräche habe er sich an 54 Tagen angeschaut, so Kailberth. Acht Mal habe er sich mit Mitarbeitern zum Meinungsaustausch getroffen. Allgemein hätten sich die Arbeitsbedingungen durch Corona und Homeoffice in der Verwaltung geändert. Auch habe sich der Umgangston zwischen ihr und den Bürgern wohl verschlechtert. Um die Mitarbeiter der Stadt zu unterstützen, übernehme er Museumsdienste, berichtete Kailberth. Für alles andere sei er „leider“ nicht ausgebildet.

Bürgermeister Michael Müller nutzte die Gelegenheit, um seinem Kollegium ein Lob auszusprechen. „Sie leisten erstklassige Arbeit in schwierigen Zeiten“, so der Rathauschef. Zuletzt, als die Stadt die Adalbert-Stifter-Turnhalle als Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge bereitstellte, hätten die Mitarbeiter alles Notwendige in die Wege geleitet – am Wochenende. „Das ist keine Selbstverständlichkeit.“

sw

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.