Seit 28 Jahren in Gelting: Indonesierin besucht gerne ihre Heimat - „Irgendwann fehlen mir aber die Brezn“

Von: Franziska Konrad

Kleiner Ausflug zur Neuen Mitte: Normalerweise bevorzugt Anita Nagenrauft das ruhige Landleben in Gelting. Doch gerade zum Einkaufen oder Bummeln zieht es die Indonesierin immer wieder in die Stadt. © Sabine Hermdsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihnen ein Gesicht. Heute: Anita Nagenrauft aus Indonesien.

Geretsried – Geburtstage sind an sich schon Tage, an die man gerne zurückdenkt. Anita Nagenrauft aus Gelting wird ihr 20. Geburtstag trotzdem in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Dort lernte die gebürtige Indonesierin ihre große Liebe und späteren Ehemann Hermann kennen. Die Begegnung sollte ihr Leben gehörig auf den Kopf stellen. Und zu einem neuen Kapitel ihres Lebens führen – in Geretsried.

Anita Nagenrauft aus Indonesien lernte ihre große Liebe an ihrem 20. Geburtstag kennen

Wir gehen zurück ins Jahr 1985: In der indonesischen Stadt Surabaya feierte die junge Frau zusammen mit Freundinnen in einer Disco ausgelassen ihren Ehrentag. Im Laufe des Abends fiel dem Geburtstagskind ein hübscher junger Mann an der Bar auf. „Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern“, schwärmt die heute 58-Jährige.

„Irgendwann kam er herüber und hat sich mit mir unterhalten. Ich war total nervös.“ Doch die Kommunikation entwickelte sich zur kleinen Herausforderung: Nagenraufts künftiger Gatte sprach kein Indonesisch, sie weder Deutsch noch Englisch. „Irgendwie haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt.“

Trotzdem fanden sich die beiden sich auf Anhieb sympathisch. Sie gingen spazieren und gemeinsam Essen. Wenig später musste der gebürtige Wolfratshauser zurück nach Oberbayern. Mit gegenseitigen Faxnachrichten blieben die zwei miteinander in Verbindung. Ein Jahr später kehrte der Oberbayer zurück. Er und die Indonesierin lernten sich weiter kennen – und lieben. Im Jahr 1991 zog Anita Nagenrauft schließlich nach Wolfratshausen. Und sie heiratete ihren Hermann. Vier Jahre später zog das Paar nach Gelting.

Neues Zuhause in Gelting gefunden: Dort weiß Anita Nagenrauft vor allem die Ruhe zu schätzen

„Hier ist es so schön ruhig. Und wenn ich im Garten sitze, sehe ich sogar die Berge“, schwärmt die Hausfrau. Sehr zu schätzen weiß sie auch ihre große Küche. Das Kochen ist ihre Leidenschaft. Ob Frühlingsrollen („meine absolute Spezialität“), asiatische Reisgerichte, Zwiebelrostbraten, Käsespätzle oder Sauerbraten: Bayerisches Essen ist für die 58-Jährige längst kein Fremdwort mehr. „Ich liebe Deutschland und ich liebe meinen Mann. Aber meine Heimat vermisse ich trotzdem sehr.“

Beim Gedanken an ihre Familie dort werden Nagenraufts Augen glasig. Fast jedes Jahr fliegt sie nach Indonesien, um ihre riesige Verwandtschaft zu besuchen. „Irgendwann fehlen mir dann aber die Brezn und das Sauerkraut“, verrät sie und lacht.

Geboren und aufgewachsen ist die Wahl-Geltingerin übrigens mit sieben Geschwistern in der Stadt Kediri auf der Insel Java. Als sie die dritte Klasse besuchte, erlitt die Familie mit dem Tod der Mutter einen schweren Schicksalsschlag. Nagenrauft musste nun ihre Großmutter im Haushalt unterstützten und sich um die Geschwister kümmern. Für die Schule blieb so leider keine Zeit mehr.

Neustart in Deutschland: „Habe mich erst nicht getraut, eine neue Sprache zu lernen“

Genau dieser Punkt erschwerte der Indonesierin ihre erste Zeit in Deutschland. Lesen und Schreiben fielen ihr schwer. „Deshalb habe ich mich erst nicht getraut, eine neue Sprache zu lernen.“

Nach einem halben Jahr überwand sie ihre Ängste und meldete sich in einer Volkshochschule für einen Deutschkurs an. „Meine Lehrerin und meine Mitschüler haben mir Mut gemacht. Als ich meine ersten deutschen Sätze schrieb, war ich unglaublich stolz auf mich.“ Fortan übte sie fast täglich mit ihrem Mann daheim weiter.

Trotzdem wurde Nagenrauft immer wieder von schwerem Heimweh geplagt. Das änderte sich erst mit der Geburt von Töchterchen Jessica im Jahr 1995. Das Baby machte das kleine Familienglück in Gelting perfekt.

Sie ist der ganze Stolz der Indonesierin: „Jessica ist quasi dreisprachig aufgewachsen: Mit mir spricht sie indonesisch, mit den Großeltern bairisch und mit meinem Mann hochdeutsch.“ Inzwischen fühlt sich Anita Nagenrauft in Gelting zu Hause. „Aber egal wie glücklich ich hier bin: Indonesien bleibt meine Heimat. Das wird sich niemals ändern.“ kof

