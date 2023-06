In Gemeinschaftsunterkunft: Mann greift schlafenden Kontrahenten an

Von: Doris Schmid

Teilen

Das Opfer musste im Krankenhaus Wolfratshausen behandelt werden. (Symbolbild) © Stephan Jansen/DPA

Ein Streit eskalierte am Samstag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Geretsried. Ein Mann schlug auf einen anderen Mann ein, während dieser schlief.

Geretsried - Laut Pressebericht der Geretsrieder Polizei waren zwei Bewohner am Nachmittag aneinandergeraten. Wegen einer Banalität hatte ein 34-jähriger Mann seinen schlafenden Kontrahenten angegriffen und mehrere Faustschläge und Kratzer zugefügt. Das schlafende Opfer (24) erlitt derartig schwere Verletzungen, dass es im Krankenhaus Wolfratshausen behandelt werden musste.

Lesen Sie auch: Urlaubsgepäck auf Autobahn verteilt: Wohnwagen-Reifen platzt auf A95

Eine Anzeige gegen den Aggressor wegen gefährlicher Körperverletzung wurde erstattet. „Ihm wird der Vorwurf gemacht, dass er heimtückisch und unter Vorsatz sein Opfer während des Schlafes körperlich anging und erheblich verletzte“, schreibt die Polizei.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.