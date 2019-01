In Geretsried ziehen heuer 50 Sternsinger von Haus zu Haus 

50 kleine Sternsinger entsendet die Stadtkirche in den kommenden Tagen nach ganz Geretsried. Der Erlös der Spendensammelaktion geht an Kinder in Peru.

Geretsried – In elf Gruppen werden die als Heilige Drei Könige verkleideten Mädchen und Buben im Alter von sechs bis 14 Jahren von Tür zu Tür ziehen und um Spenden bitten.

Erste Station ihrer Mission war am Donnerstagvormittag das Rathaus. Bürgermeister Michael Müller empfing die Kinder und ihre Betreuer im Freien. „Ihr seid ein Vorbild. Ihr geht bei Wind und Wetter ‘raus für eine gute Sache. Damit zeigt Ihr anderen, dass man etwas bewegen kann, wenn man nur will“, lobte Müller die Sternsinger, die ihm zuvor ein Lied dargebracht hatten. Zum Dank gab es für alle Gummibärchen. Pastoralreferent Dr. Manfred Waltl bekam einen Umschlag mit einer Spende.

Mit weißer Kreide schrieben Leonie und Sandra im Anschluss die Buchstaben C,M und B oben auf die Rathaustür. Sie stehen für das lateinische „Christus mansionem benedicat“, zu Deutsch „Christus segne dieses Haus“. Der Bürgermeister wollte die fleißigen Caspars, Melchiors und Balthasars gar nicht lange aufhalten. Schließlich hatten sie noch viel Arbeit vor sich. Am Donnerstag verkündeten sie die frohe Botschaft von der Geburt Jesu noch bis abends. An diesem Freitag sind sie ebenfalls den ganzen Tag auf Achse und am Samstag bis mittags. Am Samstagabend findet in beiden Pfarreien der Stadtkirche – Maria Hilf und Heilige Familie – jeweils ab 18 Uhr ein Abschluss-Gottesdienst statt.

Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von Tatjana Guggenberger, Kerstin Franz und Judith Körbel. Sie und andere Mütter kochen den fleißigen Spendensammlern an allen Tagen ein warmes Mittagessen. Und wie schützt man sich als Weiser aus dem Morgenland sonst vor der Kälte? „Ich habe drei Schichten Kleidung unter meinem Umhang an und gute Winterstiefel“, berichtet der elfjährige Quirin. Er ist mit seinem Freund Paul (10) nach 2018 zum zweiten Mal mit von der Partie. Was gefällt ihm so gut an dieser freiwilligen Tätigkeit? „Es ist schön, den Leuten eine Freude zu machen und armen Kindern mit dem Geld zu helfen“, antwortet er spontan. Die Süßigkeiten und das kleine Trinkgeld, das man zusätzlich zu der Spende, die in eine verplombte Sammelbüchse wandert, manchmal erhält, erwähnt Quirin erst an zweiter Stelle. „Wir sind einfach eine nette Truppe. Da macht es Spaß, zusammen etwas zu unternehmen“, ergänzt Paul.

Der Erlös der diesjährigen bundesweiten Sternsingeraktion geht nach Peru. Unter dem Motto „Wir gehören zusammen, in Peru und weltweit“ sollen vor allem junge Menschen mit Behinderung bedacht werden. „In armen Ländern haben es diese Kinder und Jugendlichen besonders schwer“, sagt Pastoralreferent Manfred Waltl. Das Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro für Hilfsprojekte gesammelt.

Kerstin Franz von der Stadtkirche sagt, sie freue sich, dass sich heuer so viele Mädchen und Buben gemeldet haben. In früheren Jahren litt die Kirche bisweilen unter Nachwuchsmangel. „Es kommen immer wieder Neue hinzu. Oft sind schon ältere Geschwister oder Freunde von ihnen als Sternsinger aktiv.“

Tanja Lühr

