Mit 19 Jahren die Heimat verlassen: Peruaner gefällt es in Geretsried „viel besser“ als in München

Von: Doris Schmid

Alpaka-Strickjacke, Rucksack und Chilipaste: Kevin Prötzel Anders hat zum Treffen mit der Heimatzeitung ein paar Souvenirs mitgebracht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Kevin Prötzel Anders lebt seit zwei Jahren in Geretsried. Der 26-Jährige ist in Peru aufgewachsen. Hier erzählt er seine Geschichte.

Geretsried – Das Studium führt viele Ausländer nach Deutschland. Auch bei Kevin Prötzel Anders war das so. Mit 19 Jahren verließ er sein Heimatland in Südamerika, um in München Bauingenieurswesen zu studieren. „Aber das war nicht so meins“, sagt der junge Mann. Mittlerweile ist der gebürtige Peruaner 26 Jahre alt und macht eine zweite Berufsausbildung.

Peruaner verließ mit 19 Jahren seine Heimat: Von München zog er nach Geretsried

Mit seiner Oma Renate habe er oft gebacken, besonders gern „Vanille-Blondies“ – helle Brownies, erinnert sich der Peruaner. Das habe ihn dazu inspiriert, nach dem Abbruch seines Studiums in München das Konditorenhandwerk zu erlernen. Das reichte dem wissbegierigen jungen Mann aber nicht. Er wechselte die Branche und begann eine Lehre zum Chemikanten. Bald fängt das dritte Ausbildungsjahr an. Und dann ist für Prötzel Anders noch nicht Schluss: Chemie-Meister, Ausbilderschein und Betriebswirt des Handwerks stehen noch auf seiner beruflichen To-do-Liste.

Von München nach Geretsried zog Prötzel Anders 2021. „Hier ist es viel besser“, sagt er über seinen neuen Wohnort. „Und hier kann man mehr machen, als ich dachte.“ Überrascht habe ihn allerdings, dass so oft Weltkriegsmunition gefunden wird. „Ich hab’ das erst nicht geglaubt.“ Inzwischen hat der Gartenberger seine vierte Bombenentschärfung hinter sich.

„Danach hat’s Klick gemacht“, sagt der Peruaner mit Blick auf die Historie der jüngsten Stadt im Landkreis, die ihm nicht bewusst gewesen sei: Geretsried ist auf den Ruinen zweier Rüstungsbetriebe entstanden. Am 9. April 1945 warfen die Alliierten über 2000 Bomben über der heutigen Stadt ab. Nach wie vor werden bei Bauarbeiten Blindgänger gefunden.

Kevin Prötzel Anders wunderte sich über viele Bombenentschärfungen in Geretsried

Der Zweite Weltkrieg war der Grund dafür, dass die Eltern seiner Mutter, die aus Wuppertal stammten, aus Deutschland flohen. Auch die Eltern seines Vaters, die zwischen Berlin und Cottbus lebten, wanderten Ende er 1940er Jahre nach Peru aus. „Da waren es berufliche Gründe“, sagt Prötzel Anders, der die Nachnamen von beiden Elternteilen trägt. Sowohl sein Vater als auch seine Mutter wurden in der Landeshauptstadt Lima geboren und wuchsen dort auf. „Ihre Ausbildung machten sie dann aber in Deutschland“, erzählt der 26-Jährige.

Die Mutter erlernte den Beruf der Physiotherapeutin, der Vater wurde Braumeister. In den 1980er Jahren lernten sie sich kennen und lieben. „Meine Mutter wollte nach Peru zurück, mein Vater folgte ihr“, erzählt der gelernte Konditor. 1992 heirateten die beiden. 1995 kam Tochter Jana auf die Welt, 1997 Sohn Kevin. Die Kinder wuchsen zweisprachig auf. Nach dem Abitur entschied sich der Sohn, es seinen Eltern gleich zu tun und nach Deutschland zu gehen – seine Schwester blieb in Lima.

Auf jeden Fall möchte ich eine Rundreise mit meinen deutschen Freunden machen und wieder alles essen.

Inzwischen lebt der Auswanderer seit sieben Jahren in Deutschland. Ob er bleiben oder dauerhaft nach Peru zurückkehren wird, weiß Prötzel Anders noch nicht. Aktuell ist ihm die Lage in seinem Geburtsland zu instabil, wie er sagt. „Auf jeden Fall möchte ich eine Rundreise mit meinen deutschen Freunden machen“, erzählt der Südamerikaner, „und wieder alles essen.“ Ceviche, ein Fischgericht, peruanisches Gulasch und Rinderherz vom Grill: auf das freut sich der Azubi jetzt schon. Nicht zu vergessen die vielen Nachspeisen, die er für seine Freunde schon mal zubereitet habe und manchen zu süß seien, wie er verrät.

Was er vermisst: In Peru sei man es gewöhnt, dass „nichts funktioniert“. Deshalb müsse man sich ständig anpassen und neue Wege suchen. Das sei hier anders. Er nennt ein Beispiel: Für seinen Nebenjob fährt Prötzel Anders samstags mit der S-Bahn in die Münchner Innenstadt. Als auf der S7-Strecke Schienenersatzverkehr herrschte, suchte er nach einer Lösung, um diesen zu umgehen. „Ich bin mit dem X-Bus nach Deisenhofen gefahren“, erzählt der Gartenberger. „Von dort aus bin ich mit der S3 in die Stadt weiter.“

Über diese Serie

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni 2022). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben.

