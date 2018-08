In Runde eins angezählt,dann selbst den K.o. gelandet

Der junge Edelweiß-Boxer Zakaria Khademzads aus Geretsried feierte ein tolles Debüt.

Ingolstadt/Geretsried – Kaum ein Sport schreibt solche Geschichten wie das Boxen: Favoriten, die straucheln, Underdogs, die zum großen Schlag ausholen, Champions, die dem Widersacher das Ohr anknabbern – der Fight im Ring lässt nichts aus. Eine dieser Geschichten trug sich auf dem Gaimersheimer Volksfest zu. Dort duellierten sich der Boxclub Ingolstadt, verstärkt von Weißenburger und Mühldorfer Athleten, und der Boxclub Traunstein. Letzterer hatte Unterstützung von Edelweiß Geretsried angefordert.

Drei Kämpfer nahm Edelweiß-Coach Waleri Weinert mit in die Marktgemeinde nordwestlich von Ingolstadt. Für zwei fand sich kein passender Kontrahent. Blieb also nur für Zakaria Khademzads etwas zu tun. Der 16-jährige Afghane trainiert erst seit ein paar Monaten bei Edelweiß, Einen Kampf hatte er bis dato nicht absolviert. Beim Wiegen in der Klasse bis 55 Kilogramm befielen Weinert jedoch Zweifel. Obwohl Khademzads und sein Ingolstädter Gegner Tamim Amiri gleich schwer gewesen seien, so der Coach, „standen dort doch ein Mann und ein Junge nebeneinander. Die Altersangabe im Pass des Ingolstädters hat nie und nimmer gestimmt.“ Die Gegenseite erkannte Weinerts Bedenken und bot ihm an, den Kampf außerhalb der Wertung als Sparring auszutragen. Der Geretsrieder willigte ein.

Und zunächst sah es so aus, als hatte er gut daran getan: Der Ringrichter musste Khademzads vor rund 1000 Zuschauern in Runde eins anzählen. Weinert sah sich in der Pause gezwungen, seinem Schützling ins Gewissen zu reden. „Ich habe ihm gesagt, dass er sich besser schützen müsse. Sonst würde ich das Handtuch werfen“, berichtet der Edelweiß-Coach. Doch der Afghane beruhigte Weinert: Er wisse, was zu tun ist.

Das Ende vom Lied: 20 Sekunden vor dem Schlussgong der dritten und letzten Runde brach der Ringrichter den Kampf ab. Amiri war im Schlaghagel Khademzads in seine Ecke getaumelt – Sieg für den 16-Jährigen. Waleri Weinert allerdings musste sich danach von den Traunsteinern einiges anhören. „Hättest du den Jungen mal machen lassen, dann hätten wir jetzt einen Punkt, haben sie mich geschimpft“, erzählt der Geretsrieder schmunzelnd. Letztlich unterlagen die Chiemgauer den Gastgebern mit 8:10.

Auf Zakaria Khademzads hält Weinert große Stücke – und das nicht nur wegen des tollen Debüts. „Das ist ein guter Junge. Er ist fleißig, spricht schon gut Deutsch, macht seine Schule und hat als Boxer Talent.“ Das soll der 16-Jährige auch am Samstag, 27. Oktober, zur Schau stellen. Dann veranstalten die Edelweiß-Boxer zum elften Mal ihr integratives Boxturnier in der Turnhalle der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße. Allerdings muss Weinert bis dahin einen Ringarzt finden. Der etatmäßige hat heuer keine Zeit. „Es wäre toll, wenn sich jemand melden würde“, sagt der Coach; Weinerts Handynummer: 01 70/30 79 199.