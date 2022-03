In Volker Wittes „Korkenzieher“ traf sich die Künstlerszene

Von: Doris Schmid

Teilen

Küchengespräche: (v. li.) Die Jazzmusiker Klaus Doldinger und Barbara Dennerlein, Wirt Volker Witte sowie Schlagzeuger Pete York. © Privat

In unserer Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir in loser Reihenfolge ehemalige Geretsrieder Gaststronomien vor. Heute: Volker Wittes legendärer „Korkenzieher“.

Geretsried – Klein war die Karte, die Künstler dafür umso größer: Der „Korkenzieher“ von Volker Witte bestimmte in den 1980er und 1990er Jahren die Kleinkunstszene im Landkreis. Seine Karriere als Wirt startete der gebürtige Uelzener 1983 in einer winzigen Kneipe an der Richard-Wagner-Straße, im Keller des Gasthauses Isarwinkel. „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, ich hatte keine Ahnung“, erinnert sich Witte, der Grafik und Design studiert hat. „Aber das war schon immer mein Traum.“ Platz war für eine kleine Bühne und gut 30 Gäste – manchmal seien es auch deutlich mehr gewesen, ergänzt der heute 79-Jährige und schmunzelt. Der Künstler und Maler gestaltete vieles selbst – so auch den Schriftzug des „Korkenziehers“, der hinter der Bühne prangte. Und er stellte in der Kneipe auch eigene Werke aus.

Mit vollem Haar und buntem Hemd: Willy Astor bei einem Auftritt in jungen Jahren. © Privat

Erste Erfolge nach zwei Jahren

Nach etwa zwei Jahren „Gehversuchen“ stellten sich die ersten Erfolge ein. „Man ermunterte mich, weiterzumachen und fing an, mir auf die Schulter zu klopfen“, so Witte. „Ich genoss es, und mein Ehrgeiz wuchs.“ Er versuchte, außergewöhnliche Kabarettisten ausfindig zu machen, begann Jazz und Blues ins Programm einzuflechten. „Plötzlich war das Haus sogar manchmal voll.“ Für sieben D-Mark Eintritt spielten Musiker und Liedermacher wie Hans Söllner vor zehn bis 15 Gästen. „Einmal bestellte ich ein Zimmer in meinem Stammgasthaus für einen Bluesbarden, der berühmt-berüchtigt für seinen Whiskey-Konsum war“, erinnert sich der ehemalige Wirt. „Am Ende des Konzerts hat er darauf bestanden, auf der Bühne zu nächtigen und machte das zum Bestandteil des nächsten Vertrags.“ Hinter der Bühne stand vorsorglich ein Feldbett. So hatte Witte zweimal im Jahr ein Zimmer weniger zu bezahlen.

In den zweiten „Korkenzieher“ am Steiner Ring zog Witte im April 1989. In Eigenregie hatte er die um einiges größere Räumlichkeiten mit Freunden umgebaut. 120 Gäste fanden Platz. „Für uns war das eine Erleichterung“, blickt Witte zurück. „Wir konnten mit einer relativ großen Bühne arbeiten.“ Nun gab es auch mehr Platz für namhafte Künstler wie Ecco Meineke, Willy Astor, Michael Mittermeier, Andreas Giebel, Helmut Schleich, Christian Springer, Günter Grünwald, Werner Schmidbauer, den Zither Manä und viele irische Gruppen. Witte stand hinter Theke und machte den Ansager, seine Frau Geli sorgte für Schmalzbrote und Hausmannskost. „So große Künstler in einem intimen Rahmen zu erleben, das bedeutete für viele meiner Gäste und für mich selbst immer wieder einen außergewöhnlichen Genuss“, sagt Witte. In Stein gehörte zum „Korkenzieher“ eine Terrasse. Bei schönem Wetter konnten die Gäste ihre Getränke also auch draußen genießen.

Platz ist auf der kleinsten Bühne: Geiger Egon Strobl (2. v. li.) mit seinen Bandkollegen im „Korkenzieher“. © Privat

Der Hinterhalt wird zur ernsten Konkurrenz

„Ich war er erste, der kam, und der letzte, der abends das Licht ausgemacht hat“, erinnert sich der Geretsrieder. Als in Gelting mit dem „Hinterhalt“ eine weitere Kleinkunstkneipe eröffnete, wurde es finanziell eng für den „Korkenzieher“. Witte zog die Reißleine und machte zu. „Sonst hätte ich bestimmt noch weiter gemacht“, blickt er ganz ohne Groll zurück. Er sprang sogar ein und führte den „Hinterhalt“ kommissarisch. „Daraus wurden dann zwei Jahre“, erinnert er sich. Einen Abschiedsschmerz habe er nie verspürt, sagt der Grünen-Stadtrat. „Ich habe es genossen und ich denke vor allem an die vielen schönen Begegnungen und Gespräche vor und nach den Auftritten.“

Lesen Sie auch „Patient Nr. 1“: Zwei Jahre Corona in Italien Es gibt für viele Menschen eine neue Zeiteinteilung in „vor“ und „seit“ Corona. In Italien begann alles vor genau zwei Jahren - und hatte verheerende Folgen. „Patient Nr. 1“: Zwei Jahre Corona in Italien

Serie

In unserer Serie „Historische Wirtshäuser“ stellen wir in loser Reihenfolge ehemalige Geretsrieder Gaststätten vor. Wer weitere Infos und Fotos beisteuern kann, meldet sich am besten per E-Mail an redaktion@isar-loisachbote.de

nej

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.