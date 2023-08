„Ist an der Zeit gewesen“: Inhaber-Wechsel am Karl-Lederer-Platz – Aus Waldmann‘s Lounge wird „Karl 13“

Von: Jannis Gogolin

Aus Waldmann’s Lounge wird „Karl 13“: Die zukünftige Inhaberin des Cafés am Karl-Lederer-Platz, Michaela Kunstmann, will Anfang September ihr Geschäft in Geretsried eröffnen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Waldmann’s Lounge schließt am Geretsrieder Karl-Lederer-Platz schließt bald. Nur, um im September als „Karl 13“ wiederzueröffnen.

Geretsried – Baustellen, Absperrgitter und wenig Publikumsverkehr: Nach der Eröffnung der Neuen Mitte scheinen all diese Beschwerlichkeiten der vergangenen Jahre am Karl-Lederer-Platz vergessen. Auch Jutta und Fred Waldmann öffneten im Juni das Café Waldmann’s Lounge nach acht Wochen intensivem Baustellenlärm wieder – aber nicht für lange. Ab kommendem Sonntag geht die Belegschaft in den Betriebsurlaub – und das stets gut besuchte Café schließt nach 15 Jahren. Wieder wird ein Gerüst aufgebaut. Aber nur, bis im September auf dem Platz ein frischer Wind weht.

„War nicht immer schön“: Inhaber-Wechsel am Karl-Lederer-Platz – Aus Waldmann‘s Lounge wird „Karl 13“

„Es ist an der Zeit gewesen“, erklärt Jutta Waldmann, Noch-Inhaberin der gleichnamigen Lounge. Die 57-Jährige und ihr Ehemann spielten schon länger mit dem Gedanken, Waldmann’s Lounge aus den Händen zu geben. Kaum eine Rolle spielten, wie manche vermuten, die Umstände bei der Umgestaltung der Neuen Mitte. „Klar, es war nicht immer schön. Aber auf den Platz ist das Leben zurückgekehrt. Abgesehen vom fehlenden Grün ist die Atmosphäre jetzt toll.“

Um sich mehr auf ihre Konditorei und ihr Café Waldmann an der Sudetenstraße konzentrieren zu können, übergab das Ehepaar Waldmann ihre Lounge in Bestlage schließlich an die erfahrene Gastronomin Michaela Kunstmann. „Ich gebe es mit einem großen Lächeln weiter“, sagt die bald ehemalige Inhaberin. „Frischer – und insbesondere jüngerer Wind – wird dem Laden gut tun.“

Namenssuche war „wahnsinnig schwierig“ – Café bekommt neuen Anstrich

Zwar hat Kunstmann, die 38-jährige zukünftige Chefin des Cafés, keine fundamentalen Änderungen geplant. „Es wird keine Neuerfindung des Café-Konzepts sein“, sagt sie. In Details will sie dem Laden jedoch ihren eigenen Stempel aufdrücken, angefangen beim Namen. „Karl 13“ soll das Café am Karl-Lederer-Platz 13 ab September heißen. „Wir haben lange überlegt. Es gibt ja recht viele Möglichkeiten. Das war wahnsinnig schwierig“, sagt Kunstmann und lacht. Letztlich haben sich sie und ihr Lebens- und Geschäftspartner, Stefano Monachetti, für Karl 13 entschieden. „Das passt am besten.“

Die wenigen Wochen bis zur Eröffnung im September sind für Kunstmann arbeitsintensiv. Die Baugenossenschaft, Eigentümerin des Gebäudekomplexes, lässt die Fassade neu streichen. Die Zeit, in der ein Blick in das Café von Metallstangen und Gittern versperrt ist, will die 38-Jährige für Umbaumaßnahmen nutzen. So sollen auch die Innenwände einen neuen Anstrich bekommen. Zudem feilt die 38-jährige Gastronomin, die als Mitgesellschafterin der Firma Kunstmann Hotels & Food GmbH unter anderem das Rathauscafé sowie die Bäckerei und Konditorei Aehrenwert in Wolfratshausen und die Eglinger Trattoria Da Nonno betreibt, an der Speisekarte. Nebst Kuchen, Kaffee und Frühstück wolle sie einen Mittagstisch anbieten.

Und mindestens zwei Stammgäste hat sie schon vor der Eröffnung: die Vorbesitzer Jutta und Fred Waldmann. „Wir verstehen uns wirklich prächtig“, betont Kunstmann. Übrigens: Gutscheine für Waldmann’s Lounge können weiter in der Konditorei eingelöst werden.

