Innovatives Bau-Zentrum in Geretsried-Gelting geplant

Von: Doris Schmid

Modern: So soll das Bauzentrum einmal aussehen. © privat

Im Geltinger Gewerbegebiet soll ein innovatives Bau-Zentrum entstehen. Handwerker aus der Baubranche sollen dort ihr Know-how miteinander verbinden.

Gelting – Auf einem Grundstück im Geltinger Gewerbegebiet ist „ein in Europa einmaliges Zentrum“ geplant. Handwerker aus der Baubranche sollen sich dort nicht nur Gewerbeflächen teilen, sondern ihr Know-how miteinander verbinden und von einer zentralen, digitalen Verwaltung profitieren.

Die Effizienz für alle soll gesteigert werden

Früher hätte man so einen Zusammenschluss als Handwerkerhof bezeichnet. Unternehmer Stefan Schadhauser will einen Schritt weitergehen und „alte, teilweise nicht mehr zeitgemäße Strukturen in der Baubranche mit neuen Wegen und Prozessen verbinden und die Effizienz für alle Beteiligten steigern“. Passieren soll das an der Traunreuter Straße im Gewerbegebiet Gelting-Ost – und zwar noch in diesem Jahr.

Unternehmer Stefan Schadhauser . © privat

Auf einem Areal von 6000 bis 9000 Quadratmetern will Schadhauser ein modernes Büro- und Produktionsgebäude mit Lager, Showrooms und Eventflächen für Schulungen, Vorträge und Firmenveranstaltungen sowie Produktpräsentationen errichten. „Hier finden der Handwerker und die Baubranche alles, was notwendig ist, um erfolgreich am Markt teilzunehmen“, heißt es in der Anzeige auf Immobilienportal im Internet. Vorgesehen sind voll ausgestattete Gemeinschaftswerkstätten, kleine Büroeinheiten für Handwerker, Architekten und Planer. Das Angebot, das bislang nur über das Internetportal publiziert wurde, stößt offensichtlich auf Interesse: Laut Schadhauser gibt es bereits Reservierungen.

Bis zu 20 Betriebe können sich einmieten

Im Bau-Innovations-Zentrum (BIZ) Oberland, so der Name des Projekts, können sich bis zu 20 Betriebe einmieten und Teile des Showrooms, der Werkstatt und des Büros nutzen – für 13 Euro pro Quadratmeter. Andere Leistungen würden extra in Rechnung gestellt. Virtuell betreut werden könnten noch einmal 40 Betriebe. Schadhauser nennt ein Beispiel. „Ein Fliesenleger braucht vor Ort keine Werkstatt.“ Möglich wäre, dass sich die Handwerker nicht nur die Werkstatt, sondern auch den Fuhrpark teilen. Schadhauser denkt sogar noch weiter. „Meistens stehen die Autos ja den ganzen Tag auf der Baustelle. Vielleicht lässt sich auch ein Fahrdienst einrichten“, sagt der Unternehmer, der in der Software- und Immobilienbranche zuhause ist. Er wünscht sich, dass sich die Handwerksbetriebe gegenseitig befruchten, „wie man es von Businesscentern oder Gründerzentren aus der IT-Branche kennt“.

Als großen Vorteil des BIZ sieht der Gründer und strategische Geschäftsführer der Firma Valuenet die zentrale digitale Verwaltung und die Bündelung von Prozessen. Dazu zählen zum Beispiel eine automatisierte Abrechnung, die Suche nach neuen Mitarbeitern, das Fuhrparkmanagement, der Einkauf, das Thema Fortbildung, ein Kundenservicecenter und vieles mehr – Dinge, die bei kleinen und mittelständischen Unternehmen meist nur teilweise oder gar nicht vorhanden seien.

Baugenehmigung liegt bereits vor

Das Konzept für das BIZ habe er schon lange in der Schublade, sagt Schadhauser. Doch die Suche nach einem geeigneten Grundstück rund um München sei schwierig gewesen. Die Gemeinden weisen nur sehr überschaubar aus“, sagt der Unternehmer mit Blick auf die Grundstücksgröße. In Gelting sei er fündig geworden. Die Baugenehmigung für das BIZ liegt laut Schadhauser vor. Doch er möchte noch warten, wie sich die Rohstoffpreise weiter entwickeln. Aber „im September oder Oktober wollen wir mit dem Aushub starten“.

