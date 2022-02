„Integration aktiv“ und Arbeiterwohlfahrt bieten niederschwelligen Deutschkurs für Migrantinnen an

Um Sprache, Wissen über Deutschland und Frauenthemen geht es im MiA-Deutschkurs (Symbolfoto). © Jens Kalaene/dpa

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und „Integration aktiv“ suchen Teilnehmerinnen für den nächsten MiA-Deutschkurs. Mitte Februar geht‘s los.

Geretsried –MiA steht für „Migrantinnen einfach stark im Alltag“. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) übernimmt die Kosten für diese besondere Bildungsmaßnahme für Frauen. In dem Kurs lernen sie die deutsche Sprache, lesen vor, übersetzen – und zwar „ohne Prüfung, ohne Druck in freundschaftlicher Atmosphäre“, erklärt Semra Yazan-Bachmayr, die bei der AWO als Fachdienstleiterin für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer im Landkreis zuständig ist.

„Integration aktiv“ und Arbeiterwohlfahrt bieten niederschwelligen Deutschkurs für Migrantinnen an

Neben der Sprache geht es in den 34 Kursstunden besonders um das Leben in Deutschland. „Der Kurs ist niederschwellig, die Teilnehmerinnen können ihre Themen einbringen“, betont Yazan-Bachmayr. Vergangenes Jahr wollten die Frauen beispielsweise wissen, wie sie einen guten Frauenarzt finden, wo sie Kinderkleidung bekommen können, welche Feiertage es in Deutschland gibt und wie sie trotz Sprachbarriere Kontakt zu den Lehrern ihrer Kinder aufnehmen können.

Programm soll helfen, sich in Deutschland zurechtzufinden

Der Kurs wird bewusst von einer Dozentin geleitet. „Wenn jemand Kopfschmerzen hat, kann das derjenige besser nachempfinden, der das Problem kennt“, erklärt die Fachdienstleiterin. Zudem sei die Hemmschwelle für die Teilnehmerinnen dadurch niedriger. Das Angebot solle helfen, sich in Deutschland zurechtzufinden. Der Kurs richtet sich an Frauen, die beispielsweise wegen ihres Kleinkinds noch nicht an einem Integrationskurs teilnehmen konnten. „Wir wollen sie aus ihrem Nest rausholen, bevor sie sich eventuell aufgrund von Unsicherheit oder Unwissenheit ganz darin zurückziehen“, sagt Yazan-Bachmayr. Ebenfalls wichtig: „Die Frauen schließen in dem Kurs untereinander Freundschaften und halten den Kontakt darüber hinaus aufrecht.“

Teilnehmen können ausländische Frauen mit einem in Deutschland auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus aus allen Ländern außerhalb Westeuropas, Nordamerikas und Australiens ab Vollendung des 16. Lebensjahres ohne eine in Deutschland abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung. Die MiA-Deutschkurse sind auch für Asylbewerberinnen aus Ländern mit guter Bleibeperspektive geöffnet.

Kurszeiten werden mit Teilnehmerinnen abgestimmt

Daneben können Asylbewerberinnen teilnehmen, die vor dem 1. August 2019 nach Deutschland gekommen sind, seit mindestens drei Monaten eine Aufenthaltsgestattung besitzen, nicht aus einem sicheren Herkunftsland kommen und eine der Voraussetzungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs laut Aufenthaltsgesetz erfüllen. Aufgrund der Pandemie findet der Kurs digital statt und ist für alle Frauen in Deutschland geöffnet, also nicht nur für Frauen, die in Geretsried leben. Die abendlichen Kurszeiten werden mit den Teilnehmerinnen abgestimmt.

Mitte Februar startet eine neue Einheit. Wer Frauen kennt, die ins Förderprofil passen, wird gebeten, einen Kontakt zu vermitteln. Info und Anmeldung per E-Mail an semra.yazan-bachmayr@awo-muenchen.de.

sw

