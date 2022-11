Integrationsforum: Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling

Teilen

Zum Integrationsforum kamen in der Mensa der Karl-Lederer-Schule rund 30 Gäste zusammen. Das Thema in diesem Jahr: „Kultursensibles Handeln ohne Kulturalisierung in der sozialen Arbeit“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim diesjährigen Integrationsforum in Geretsried diskutierten 30 Teilnehmer über kultursensibles Handeln.

Geretsried – Die Kultur von Menschen mit Migrationshintergrund spielt eine Rolle im Umgang mit ihnen. Sie ist aber nicht alles. Auf diesen knappen Nenner lässt sich das Ergebnis des 18. Integrationsforums der Stadt und des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit bringen. Rund 30 Interessierte kamen in die Mensa der Karl-Lederer-Schule, um über „Kultursensibles Handeln ohne Kulturalisierung in der sozialen Arbeit“ zu sprechen.

Kultur spielt eine wichtige Rolle - ist aber nicht alles

In der täglichen Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte entstünden oft Situationen, in denen auf den ersten Blick nicht klar sei, wie man auf vermeintliche kulturelle Unterschiede angemessen reagieren solle, sagte Hannah Schreyer von der Koordinationsstelle „Integration aktiv“ in ihrem Grußwort. Bürgermeister Michael Müller ergänzte, diese Unsicherheit sei normal. Viele Ängste und Vorurteile hätten ihren Ursprung jedoch im „Nicht-Wissen“.

Für die Referentin des Abends, die Soziologin, Dozentin und Diplom-Sozialpädagogin Julia Cholewa, sind die Religion, die Sitten und Gebräuche des Herkunftslands zwar wichtig für das eigene Verständnis. Sie sollten im Gespräch aber nicht im Vordergrund stehen. Es gebe nämlich nicht „die eine syrische, ukrainische oder deutsche Kultur“. Alter, Bildungsstand, Einkommen, Charakter, oft auch die Gegend, aus der jemand stamme, seien entscheidend.

Personen am besten vorurteilsfrei kennen lernen

Manchmal eigne man sich eine Kultur auch einfach nur an, sagte die Referentin, zum Beispiel, wenn man in Tracht aufs Oktoberfest gehe, obwohl man sonst das ganze Jahr über kein Dirndl oder keine Lederhose trage. Menschen, die Asylbewerbern oder Flüchtlingen aus der Ukraine in der Beratung oder als ehrenamtliche Helfer begegneten, steckten diese oft (unbewusst) in Schubladen nach dem Motto „Ach, die Schwarzafrikaner sind alle so“. Besser, meinte die Soziologin, wäre es, die Personen vorurteilsfrei erst einmal ein wenig kennenzulernen. Dann sollte man eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede suchen. Alle Eltern auf der Welt etwa würden das Beste für ihre Kinder wollen, so Cholewa. Wie die Erziehung im Einzelnen aussehe, sei sicherlich geprägt von der Kultur, aber doch meist auch sehr individuell. „Im Gespräch versuche ich zu verstehen und nicht zu überzeugen“, sagte die Referentin.

Verständigungsschwierigkeiten und wenig Zeit

In der Diskussion wurde deutlich, dass dieses Verstehen oft wegen Verständigungsproblemen und auch aus Zeitgründen schwierig ist. Eine Mitarbeiterin des Jobcenters sagte, sie könne sich schlicht nicht die Lebensgeschichte jedes Klienten anhören. Sie versuche, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen – bei deutschen wie bei ausländischen Klienten –, aber letztlich sei sie an die Gesetze gebunden.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Eine ehrenamtliche Kulturdolmetscherin meinte, es sei wichtig, die Hintergründe zu verstehen, warum jemand auf eine bestimmte Art handle. „Ich mache auf die kulturellen Unterschiede aufmerksam. Sonst redet man aneinander vorbei.“ Eine ehrenamtliche Helferin wandte ein, die Toleranz für fremde Kulturen habe ihre Grenzen. „Mann und Frau sind bei uns nun einmal gleichberechtigt. Das müssen Nationalitäten, bei denen das anders ist, akzeptieren.“ Hauptamtliche Migrationsarbeiter berichteten, dass bei ihnen im Laufe der Zeit der Fokus auf der Empathie liege und die Schubladen, die man im Hinterkopf habe, geschlossen blieben.

Lesen Sie auch: Erfahrungsaustausch beim Essen: Stadt lädt Asyl-Helferkreis ein

Beim Fazit waren sich schließlich alle Teilnehmer einig: Man muss jedem Menschen mit einer Herzenshaltung, mit Achtung und Respekt begegnen. Dies gelinge vor allem dadurch, dass man immer wieder innehalte und sich selbst und seine Rolle reflektiere.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.