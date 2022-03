Intensivklasse an der Karl-Lederer-Schule bekommt zusätzliche Kraft

Mit der Intensivklasse betraut: (v. li.) Isabella Rank, Rudi Mühlhans, Mustafa Handzic, Elke Goymann und Agnes Assmann. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Intensivklasse an der Karl-Lederer-Schule in Geretsried bekommt personelle Verstärkung. Die Klasse ist ein einmaliges Projekt im Landkreis.

Geretsried – Wenn nichts mehr hilft, hilft die Intensivklasse. Und dort hilft seit Januar eine zusätzliche Kraft. Bei einem Pressegespräch stellte der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) Geretsried die Mitarbeiterin Agnes Assmann und den Mitarbeiter Mustafa Handzic sowie das besondere, landkreisweite Angebot vor.

Im Grunde gibt es die Intensivklasse bereits seit 2010. Immer wieder wurde sie an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst. In der jüngsten Gesprächsrunde aller Beteiligten habe man festgestellt, „der Prozess der Rückführung bedarf intensiverer Begleitung“, erklärt Isabella Rank vom Amt für Jugend und Familie. Deswegen sind mit Assmann und Handzic seit Anfang des Jahres zwei Kräfte des TVJA mit der Intensivklasse betraut.

Gelernte Erzieherin unterstützt Lehrkräfte mit Sozialtraining

Assmann, die als gelernte Erzieherin 17 Jahre lang eine Kindertagesstätte geleitet hat, unterstützt die Lehrkräfte in der Klasse, etwa mit Sozialtraining. „Dabei lernen die Kinder beispielsweise spielerisch, wie sie ihre Gefühle ausdrücken oder gewaltfrei kommunizieren“, berichtet die 63-Jährige. Handzic arbeitet mehr im Hintergrund. Er ist da, wenn die Kinder aus der Intensivklasse zurück in die Regelschule gehen, begleitet bei Schwierigkeiten, ist Ansprechpartner für Eltern und schaut, wie es für die Kinder weitergehen kann. „Die Rückführung läuft ganz individuell“, so der 42-Jährige.

Insel für Grundschulkinder und Fünftklässler

Die Intensivklasse, räumlich in der Karl-Lederer-Schule untergebracht, ist eine Art Insel für alle Grundschulkinder und Fünftklässler aus dem Landkreis, „die über das normale Maß sich selbst und andere im Unterricht stören, weil sie nicht ins Lernen kommen“, erklärt Rektorin Elke Goymann. Wenn mit den Maßnahmen der Schule, also Jugendsozialarbeit, Mobiler Sonderpädagogischer Dienst der Förderschule und Schulpsychologe keine Verbesserung erreicht wurde, bietet die Intensivklasse die Möglichkeit, den negativen Kreislauf zu durchbrechen. Dort lernen die Kinder für maximal zwölf Wochen in einer Gruppe von maximal sechs Kindern. Unterstützt wird die Grundschullehrkraft dabei nicht nur vom TVJA, sondern auch vom Mobilen Sonderpädagogischen Dienst. „Der Personalschlüssel ist hoch“, so Goymann.

Amt für Jugend und Familie trägt zunächst Kosten

Parallel zum Unterricht beziehungsweise zur Motivationsarbeit werde Diagnostik betrieben, so Isabella Rank. Dabei werde auch die Anschlussmaßnahme installiert. „Für den Neustart an der Regelschule kommt vielleicht die frühere Parallelklasse infrage oder eine Förderschule“, erklärt die Regionalleiterin des Sozialraums Mitte. Allerdings würden leider oft nicht die Idealplätze bereitstehen oder es gebe nicht die entsprechende Bereitschaft der Eltern. Damit der Übergang gelingt, übernimmt das Amt für Jugend und Familie die Kosten für besagte zusätzliche Stelle bis Ende des Schuljahres. „Die Aufstockung war hilfreich“, betont TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans. Die Herausforderung werde sein, wie die Finanzierung danach weitergeht.

Kinder wissen, was richtig und falsch ist. Manche sind nur nicht so stabil, dass sie das auch umsetzen können.

Übrigens: Warum die Mädchen und Buben in ihrer Regelklasse anecken, hat ganz unterschiedliche Gründe. „Seit Jahren gibt es das Recht auf Inklusion, aber die Schulen haben nicht die Ressourcen, alle Kinder gut im System Schule zu unterstützen“, nennt Mühlhans einen Grund. Auch die familiären Verhältnisse spielten eine Rolle, so Goymann. In Fällen von Trennung, Schicksalsschlägen oder Migration könne die Auszeit in der Intensivklasse helfen. Mühlhans: „Kinder wissen, was richtig und falsch ist. Manche sind nur nicht so stabil, dass sie das auch umsetzen können.“

