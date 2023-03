Urlaub vom Alltag mit der Seniorenfreizeit Isar-Loisach: Über 100 Ausflüge in zehn Jahren

Von: Doris Schmid

Über Stock und über Stein: Geretsrieder Seniorinnen und Senioren steuern mit der Seniorenfreizeit Isar-Loisach die verschiedensten Ziele an. © Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Mit der Seniorenfreizeit Isar-Loisach bietet Dr. Sabine Gus-Mayer ehrenamtlich Urlaub vom Alltag. Im Interview blickt sie auf die vergangenen zehn Jahre zurück.

Geretsried – Von der Wieskirche über den Flughafen München bis nach Südtirol: Vor gut zehn Jahren begann Dr. Sabine Gus-Mayer (60) damit, Ausflugsfahrten für die ältere Bevölkerung in Geretsried anzubieten. Damit traf die Seniorenreferentin des Stadtrats ins Schwarze. Die Tages- und Halbtagesfahrten sind immer ausgebucht. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Gus-Mayer auf über 100 Fahrten, 30.000 zurückgelegte Kilometer und Herausforderungen zurück.

Frau Dr. Gus-Mayer, was sagt die Buchführung: Wie viele Fahrten haben Sie in den vergangenen zehn Jahren organisiert?

Dr. Sabine Gus-Mayer: Es waren genau 126. Wir haben über 30.000 Kilometer zurückgelegt.

Nicht schlecht! Wissen Sie auch, wie viele Teilnehmer Sie beim Einsteigen in dieser Zeit begrüßt haben?

Gus-Mayer: Ich schätze, dass es an die 8000 gewesen sein dürften.

Dr. Sabine Gus-Mayer Die Seniorenreferentin organisiert seit zehn Jahren Ausflüge für Senioren. © sh/Archiv

Können Sie sich noch an die erste Fahrt erinnern?

Gus-Mayer: Sicher! Unser Ziel war Bad Wiessee am Tegernsee. Dort haben wir das Spielcasino besichtigt. Anschließend sind wir im Café Kreutzkamm am See eingekehrt. Bei dieser Fahrt waren übrigens acht Personen dabei, die heute noch mit mir mitfahren. Und wir haben mittlerweile ein Ritual: Bevor alle wieder in den Bus einsteigen, gibt es ein Stamperl Schnaps. Es ist toll, zu sehen, wie die Teilnehmer bei diesen Fahrten aufblühen.

Gab es Ausflüge, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Gus-Mayer: Der Advent im Grödner Tal, die Rundfahrt mit dem Apfelzügle auf dem Hof Neuhaus am Bodensee, die Fahrt ins Salzkammergut ... Es waren viele Fahrten dabei, an denen mein Herz hängt.

Verein Seniorenfreizeit Isar-Loisach vor zehn Jahren gegründet

Anfangs haben Sie die Fahrten als Privatperson organisiert. Im Februar 2013 folgte die Gründung des Vereins Seniorenfreizeit Isar-Loisach. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Gus-Mayer: Ich stand damals mit Haut und Haaren in der persönlichen Haftung. Deshalb haben wir einen Verein gegründet, der eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Auch wenn wir jetzt alles über unseren Verein abwickeln, das Thema Haftung schwebt trotzdem wie ein Damoklesschwert über uns Ehrenamtlichen. Das muss man ganz deutlich so sagen.

Gab es Fahrten, die für Sie brenzlig waren?

Gus-Mayer: Nein, Gott sei Dank nicht. Aber es sind schon Unfälle passiert, weil jemand gestolpert ist. Ich kann mich an eine Dame erinnern, die auf dem Weg zu den Toiletten im Untergeschoss am Ende einer Treppe eine Stufe übersehen hat. Sie ist ins Leere getreten und so unglücklich gestürzt, dass sie sich einen offenen Unterarmbruch zugezogen hat. Das war aber der einzig schwere Unfall, der in den zehn Jahren passiert ist. Und das war mir eine Lehre: Seither suche ich nach Möglichkeit nur noch Ziele mit ebenerdigen Sanitäranlagen aus.

Berät Sie jemand in diesen Dingen?

Gus-Mayer: Eine große Hilfe war mir anfangs Sepp Darchinger vom gleichnamigen Busunternehmen und später Nikolaus Würmseer von Tölzer Autoreisen. Die beiden haben mir viele gute Ratschläge gegeben.

Zum Beispiel?

Gus-Mayer: Ein Zwischenstopp kann Zeit kosten. Vor allem, wenn es ein Doppeldecker ist. Da kann man für eine Pinkelpause mindestens eine halbe Stunde veranschlagen.

Ziele für Seniorenfreizeit Isar-Loisach werden sorgfältig ausgewählt

Der Adventsmarkt in Füssen, das Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising: Wie kommen Sie auf Ihre Ziele?

Gus-Mayer: Wir haben auch immer supernette Busfahrer, die mich unterstützen. Die schreiben mich über WhatsApp an und geben mir Tipps, auf die ich mich verlassen kann. Und ich verbringe unzählige Stunden im Internet mit Recherche. Vor dem Ausflug fahre ich mit meinem Mann jedes Ziel ab, um mich zu vergewissern, dass alles passt. Was einem da teilweise als barrierefrei verkauft wird ... Es ist schon ratsam, sich selbst ein Bild zu machen. Ich habe auch schon Ziele ausgeschlossen, weil sie zu gefährlich waren.

Wonach gehen Sie da?

Gus-Mayer: Kopfsteinpflaster ist zum Beispiel so ein K.o.-Kriterium. Oder wenn der Bushalt zu weit weg vom Ziel ist.

Ihre Zielgruppe ist die Generation 65plus – ein weites Feld.

Gus-Mayer: Ja, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Ich versuche, ein möglichst vielfältiges Programm anzubieten, damit für jeden etwas dabei ist: von Halbtagesfahrten über ganztägige Ausflüge bis hin zu mehrtägigen Reisen. Auch Fahrten für Menschen mit Rollatoren sollen dabei sein. Ich möchte den Leuten ein bisschen Urlaub vom Alltag mit einem Kultur- und Naturerlebnis ermöglichen. Wichtig ist mir die Geselligkeit, das gemeinsame Erleben in der Gruppe.

Wie viele Fahrten pro Jahr bieten Sie an?

Gus-Mayer: Ursprünglich wollte ich eine Fahrt im Quartal organisieren. Aber das reicht nicht. Über den Sommer sind es schon mehr. Rekordjahre waren 2016 und 2017. Da haben wir im Jahr über 20 Ausflüge gemacht. Das ging an meine Belastungsgrenze. Man muss ja auch immer neue Ideen haben.

Corona machte Seniorenfreizeit Isar-Loisach Strich durch die Pläne

Die Corona-Pandemie bremste auch Ihre Vereinsaktivitäten aus. Busfahrten waren über Monate nicht erlaubt.

Gus-Mayer: Ja, ab März 2020 war’s damit aufgrund der Kontaktbeschränkungen vorbei. Das war wirklich sehr schade. Im Sommer 2020 konnten vier Fahrten machen. Aber ab November war wieder alles dicht. Auch 2021 durften zunächst noch keine Reisen stattfinden. Im August 2021 musste ich mich an der Achilles-Sehne operieren lassen, und ich fiel vier Monate aus. Deshalb gab es in jenem Jahr nur einen Ausflug. 2022 konnten wir dann wieder mehr machen.

Wo geht’s in diesem Jahr hin?

Gus-Mayer: Ich bin dran am neuen Programm. Ende März machen wir eine Rundfahrt mit dem Bürgermeister durch Geretsried. Wiederholen möchte ich auch die Tour durch unseren Landkreis. Es gibt ja auch bei uns so viel Sehenswertes.

Seniorenfreizeit Isar-Loisach: Alle Fahrten ohne Spenden organisiert

Wird es auch wieder weiter weggehen?

Gus-Mayer: Aufgrund von Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent ist das wirklich eine Herausforderung. Da tut es mir in der Seele weh, wenn ich den Leuten für eine Fahrt 50 oder 60 Euro abknöpfen muss. Da kommt dann ja noch das Essen dazu. Aber wir müssen kostendeckend arbeiten. Wir sind kein gemeinnütziger Verein und können keine Spendenquittungen ausstellen.

Haben Sie schon einmal überlegt, einen Förderverein zu gründen?

Gus-Mayer: Darüber kann man nachdenken. Bislang haben wir keinen einzigen Euro an Spendengeldern erhalten. Es wäre wirklich schön, wenn wir finanzielle Unterstützung bekommen könnten.

