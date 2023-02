Spenden für Terrorgruppe gesammelt: Gericht fällt Urteil über Geretsriederin

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat eine 31 Jahre alte Geretsriederin sowie ihren gleichaltrigen irakischen Ehemann zu jeweils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. © Bernd Weissbrod/dpa

Nach Überzeugung des Oberlandesgerichts Stuttgart war eine Geretsriederin, Mutter von drei minderjährigen Kindern, Mitglied des „Islamischen Staats“. Die 31-Jährige sammelte Spenden für die Terrorgruppe.

Geretsried/Stuttgart – Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Mittwoch eine 31 Jahre alte Geretsriederin und ihren gleichaltrigen irakischen Ehemann wegen Mitgliedschaft und Unterstützung der Dschihadisten-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) zu Haftstrafen verurteilt. Die Geretsriederin, Mutter von drei minderjährigen Kindern, muss zwei Jahre und neun Monate hinter Gittern verbringen, ihr Lebensgefährte sechs Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Spenden für Terrorgruppe gesammelt: Gericht fällt Urteil über Geretsriederin

Der Iraker wurde in dem Staatsschutzverfahren wegen seiner Mitgliedschaft beim IS, Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz, der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Urkundenfälschung verurteilt. Seine Frau, die die Vorwürfe im Prozess weitestgehend einräumte, musste sich wegen Mitgliedschaft beim IS, einem Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz und „der Nichtanzeige einer geplanten Straftat“ verantworten.

Ermittler stellen bei Wohnungsdurchsuchung Datenträger sicher

Beide sind seit 2018 nach islamischem Recht verheiratet und sammelten ab 2020 Spendengelder für die Terrororganisation, die sie nach Syrien und in den Libanon weiterleiteten (wir berichteten). Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe warf der am 30. August 2021 von Beamten des bayerischen Landeskriminalamts festgenommenen Geretsriederin, die einem „extremistisch-islamistischen Weltbild“ anhänge, vor, „die Ziele der terroristischen Vereinigung IS und insbesondere den bewaffneten Kampf dieser Vereinigung“ gefördert zu haben. Direkt nach der Festnahme wurde ihre Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Ermittler zahlreiche Datenträger sicher.

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart sah es als erweisen an, dass der Iraker in sieben Transaktionen insgesamt etwa 13 000 Dollar (gut 12 000 Euro) an den IS übergab. Zudem versuchte er über Monate mit Hilfe der Spendengelder, eine „Glaubensschwester“ deutscher Herkunft aus einem bewachten Flüchtlingslager im IS-Gebiet herauszuschleusen, damit sie sich wieder den Dschihadisten anschließen kann.

Geretsriederin sollte „Glaubenschwestern“ in ihrer Treue zum IS bestärken

Der Mann versuchte Anfang 2021, in den Sudan auszureisen, um sich dort einem IS-Verband anzuschließen und sich militärisch ausbilden zu lassen. Laut Anklageschrift plante er im Anschluss, in Afrika oder Syrien für den „Islamischen Staat“ zu kämpfen. Bei dem Ausreiseversuch wurde der Mann festgenommen.

Seine Frau unterstützte ihn bei einem Teil dieser Taten. Sie sammelte ab 2020 ebenfalls Spenden und nahm Kontakt zu den Geldempfängern auf. Zudem richtete sie ein Spendenkonto ein. Hauptaufgabe der Geretsriederin sei gewesen, Kontakt zu weiblichen Mitgliedern des IS herzustellen und über den Stand anstehender Geldtransfers zu unterrichten, so die Bundesanwaltschaft. Auf diesem Wege sollte die Geretsriederin ihre „Glaubensschwestern“ in ihrer „Treue zur Vereinigung bestärken und damit den inneren Zusammenhang der Vereinigung festigen“.

Urteil des OLG ist noch nicht rechtskräftig

Spätestens seit Dezember 2020 wusste die 31-Jährige nach Überzeugung des Gerichts, dass ihr Lebensgefährte in den Sudan reisen wollte. Dies verschwieg sie den Behörden allerdings. Die Geretsriederin befindet sich seit August 2021 in Untersuchungshaft.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die beiden Angeklagten und die Bundesanwaltschaft können Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. Zum Aufenthaltsort der minderjährigen Kinder äußern sich die Behörden nicht. Deren Betreuung sei jedoch sichergestellt. (cce, mit Material von Martin Oversohl/dpa)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.