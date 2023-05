Bombenfund in Geretsried: Die Bombe ist entschärft

Von: Dominik Stallein

Teilen

Bombe in Geretsried: Bauarbeiter förderten zuletzt diese Fliegerbombe zutage. Nun gibt es erneut einen Fund - Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. © Stadt Geretsried

Fast 2000 Geretsrieder müssen ihre Wohnungen verlassen: Auf einer Baustelle wurde eine Fliegerbombe gefunden.

Geretsried - Am Montagmorgen wurden bei privaten Erdbauarbeiten auf einer Baustelle in der Sperlingstraße im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg erneut Weltkriegsmunition gefunden. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern handelt es sich um eine Fliegerbombe mit einem Gewicht von 75 Kilogramm.

Update, Montag, 17:15 Uhr:

Die Bombe ist entschärft. Die Sprengmeister sind schon im Feuerwehrhaus angekommen.

Update Montag, 16:50 Uhr

Ein 67-jähriger Mann weigerte sich, den Sperrbereich zu verlassen. Laut Pressesprecher Loibl mussten die Einsatzkräfte den Herrn „gegen aktiven Widerstand“ aus dem Bereich entfernen. Er befindet sich in Polizeigewahrsam und erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Jetzt nehmen die Sprengmeister ihre Arbeit auf. Die Entschärfung beginnt.

Update Montag, 16.20 Uhr

110 Personen haben sich in der Ratsstuben versammelt. Dort gibt‘s nicht nur Obdach, sondern obendrein Krapfen, Gulaschsuppe und Wiener Würstl. „Wir verbringen die Zeit einfach mit Essen“, sagt ein Jugendlicher. Sofia Bauer, die in Gartenberg lebt, sitzt auch in den Ratsstuben. Es ist die vierte Fliegerbombe, die sie seit ihrem Umzug nach Geretsried erlebt hat. Dementsprechend routiniert nimmt sie die neuerliche Evakuierung hin.

Update Montag, 15.45 Uhr:

Laut Pressesprecher Thomas Loibl ist die Evakuierung abgeschlossen. Jetzt wird mit Drohnen das Gebiet abgesucht, dass sich wirklich niemand mehr im Sperrgebiet aufhält. „Sobald das erledigt ist, soll mit der Entschärfung begonnen werden“, sagt Loibl.

Update Montag, 15.20 Uhr:

Die Evakuierung ist in vollem Gange und in einigen der 11 Sektoren bereits abgeschlossen. Wann alles geräumt ist, ist nicht absehbar.

Update Montag, 13.15 Uhr:

Die Evakuierung läuft nun schon seit geraumer Zeit. Das BRK hat in dem ehemaligen Aldi-Supermarkt an der Banater Straße ihren Bereitstellungsraum eingerichtet. Laut BRK-Abschnittsleiter Sebastian Limmer ist das Rote Kreuz mit 16 Fahrzeugen vor Ort. Die Stadt meldet, dass insgesamt 200 Einsatzkräfte beteiligt sind: 100 von der Polizei, 60 vom Bayerischen Roten Kreuz und 40 von der Feuerwehr.

Bombenfunde in Geretsried: Sie stammen aus dem Zweiten Weltkrieg - und fielen in nur drei Minuten

Für viele von ihnen sind Bombenfunde fast schon Routine. Immer wieder taucht Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in Gartenberg auf. Das hat einen Grund: Innerhalb von drei Minuten fielen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs mehr als 2000 Bomben auf die Stadt.

Update Montag, 12.35 Uhr:

In diesen Minuten beginnt die Evakuierung. Die Anwohner wurden bereits informiert. Wie lange es dauern wird, bis alle Menschen den Sperrbereich verlassen haben, ist - wie immer - nicht vorherzusagen. Da es sich um einen Arbeitstag handelt, geht der städtische Pressesprecher Thomas Loibl davon aus, dass nicht alle 1700 bis 2000 Anwohner in ihren Wohnungen sind.

Update, Montag, 12 Uhr:

Der Bürgermeister Michael Müller ist jetzt in der Einsatzzentrale angekommen. Er bedankte sich bei allen Kräften, die hier zusammenhelfen. Es sind unter anderem Polizei, BRK, THW, Katastrophenschutz und die Feuerwehr vor Ort. „Ich bitte um Verständnis für die Evakuierung“, sagte Müller mit Blick auf die vielen Anwohner. „Diese Maßnahme dient der Sicherheit.“

Bombenfund in Geretsried: Dieser Bereich wird evakuiert

Update, Montag, 11.47 Uhr:

Jetzt hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd eine Karte des Sperrgebiets veröffentlicht.

Dieser Bereich wird wegen des Bombenfundes evakuiert. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Update, Montag, 11.40 Uhr.

Die Stadt Geretsried gibt folgendes bekannt: „Der Busverkehr wird umgeleitet. Der Linienweg über die Jahnstraße / Alpenstraße / Isardamm / Sperlingstraße ist nicht mehr anfahrbar. Es entfallen die Haltestellen „Isarau-Stadion“, „Zugspitzweg“, „Alpenstraße“, „Dompfaffenweg“ und „Sperlingstraße“ (in der Sperlingstraße). Stattdessen werden die Haltestellen „Rübezahlstraße“ und „Sperlingstraße“ (in der Böhmerwaldstraße) bedient“.

Der Bauhof hat bereits begonnen, die Straßensperren einzurichten. Gegen 12 Uhr soll die Evakuierung beginnen.

Bombe in Geretsried gefunden - Entschärfung vor Ort geplant - was bisher bekannt ist

Ein Experte soll die Fliegerbombe direkt vor Ort entschärfen. (Anmerkung der Redaktion: Zu einem früheren Zeitpunkt war an dieser Stelle fälschlicherweise von einer „Sprengung“ die Rede. Es handelt sich jedoch um eine Entschärfung vor Ort.) Bevor der Sprengmeister seine Arbeit beginnen kann, wird um den Fundort ein Sicherheitsbereich geräumt. Laut Experteneinschätzung ist ein Radius von 300 Metern definiert. Derzeitwerden Verkehrssperren rund um den Fundort in der Sperlingstraße eingerichtet. „Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger werden den Gefahrenbereich vorübergehend verlassen müssen“, schreibt die Polizei. Gegen 12 Uhr beginnt die Räumung des Sicherheitsbereichs.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Evakuierung in Geretsried beginnt um 12 Uhr: Erneut wurde eine Bombe gefunden

Personen, die nicht anders unterkommen können, dürfen den Ratsstubensaal beim Rathaus als Aufenthaltsort nutzen. Für nicht mehr mobile Personen wird ein Shuttle-Dienst dorthin angeboten. Er fährt ab 12 Uhr an der Ecke Sperlingstraße/Böhmerwaldstraße.

Wie nun bekannt ist, liegt auch ein Kindergarten im Evakuierungsbereich. Die Eltern sind gebeten worden, ihre Kinder schon jetzt abzuholen. Die Stadt teilt mit, dass zwischen 1700 bis 2000 Menschen betroffen sind. So viele Geretsrieder sind in dem Radius gemeldet. Pressesprecher Thomas Loibl appelliert an die Mitarbeit der Anwohner: „Je besser sie mitmachen, desto eher kann die Entschärfung beginnen.“ (Anmerkung der Redaktion: Zu einem früheren Zeitpunkt war an dieser Stelle fälschlicherweise von einer „Sprengung“ die Rede. Es handelt sich jedoch um eine Entschärfung vor Ort.)

Es ist nicht der erste Geretsrieder Bombenfund in der jüngeren Vergangenheit. Bereits im Dezember wurde Weltkriegsmunition gesprengt. Gleich zweimal innerhalb einer Woche sorgten Bombenfunde im Sommer für Aufregung.