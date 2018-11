Das ist Verbundenheit: Zwei Schwestern zeitgleich im Mutterglück

Anita und Kerstin sind zur gleichen Zeit schwanger und bekommen ihren Nachwuchs am selben Tag.

Geretsried/Neufahrn– Dass zwei Schwestern zur gleichen Zeit schwanger sind, ist schon ungewöhnlich – dass beide auch noch innerhalb von ein paar Stunden Mutter werden, ist noch ungewöhnlicher. So passiert bei Anita Stübinger aus Geretsried und Kerstin Ruhdorfer aus Neufahrn. Anita (26) hat ihre Tochter Elena am 3. November um 8.16 Uhr zur Welt gebracht, Sohn Lukas von Kerstin (30) kam um 17.26 Uhr.

Zwischen den Schwestern herrscht von klein auf eine große Verbundenheit – obwohl sie altersmäßig vier Jahre auseinander liegen. Als Kerstin schwanger wurde, war es für sie selbstverständlich, zuerst Anita die gute Nachricht mitzuteilen. Eine gute Woche später konnte sich die Schwester revanchieren – auch sie erwartete Nachwuchs.

„Irgendwie war allein das schon witzig“, sagt Kerstin. Die beiden frotzelten natürlich, ob sie Tür an Tür im Kreißsaal liegen würden. Dass dies wirklich eintrifft, schien aber unwahrscheinlich. „Die Ärzte hatten für mich den 6. November, für meine Schwester den 13. November errechnet“, berichtet die 30-Jährige.

In den darauffolgenden Monaten gingen zahlreiche WhatsApp-Nachrichten zwischen Neufahrn und Geretsried hin und her. „Tägliche Updates waren Pflicht“, so die Ältere. Zumal ihr Anita, für die es nach Sohn Benni (19 Monate) die zweite Schwangerschaft war, mit gutem Rat zur Seite stehen konnte.

Und dann kam der 3. November. Beide Frauen hatten bereits seit Tagen schlecht geschlafen. Kerstin war also sofort hellwach, als nachts um 2.57 Uhr eine Nachricht auf ihrem Handy aufleuchtete. „Fruchtblase geplatzt“, so der Text, „sind auf dem Weg ins Krankenhaus nach Starnberg.“ Von da an war beim Ehepaar Ruhdorfer nicht mehr an Schlaf zu denken. Vielleicht war es die Freude, vielleicht war es die Aufregung – jedenfalls platzte ein paar Stunden später auch bei Kerstin die Fruchtblase. Eine Nachricht, die Ehemann Thomas natürlich sofort an seine Schwägerin weitergab. „Als mein Mann Markus sie mir vorgelesen hat, hab ihn erst einmal gefragt, ob er mich veräppeln will“, erinnert sich Anita. Die hielt zu diesem Zeitpunkt bereits ihre neugeborene Tochter in den Armen. Eine Stunde später konnte sich die 26-Jährige von der Wahrheit überzeugen: Die Schwestern trafen sich auf dem Krankenhausgang. Anita lag mit Elena im Krankenbett und sollte auf ihr Zimmer kommen, Kerstin wurde in Gegenrichtung in den Kreißsaal gebracht. Die 30-Jährige lacht: „Gerade so, dass wir uns nicht noch abgeklatscht haben.“

Auch während der Geburt des kleinen Lukas war Tante Anita immer informiert. „So wie wir Thomas und Kerstin mit SMS auf dem Laufenden gehalten haben, so machten sie es jetzt mit uns.“ Rund acht Stunden nach seiner Cousine erblickt auch Lukas das Licht der Welt. „Die Hebammen und Schwestern haben nur mit dem Kopf geschüttelt“, sagen die frisch gebackenen Mütter unisono. „So einen Fall hatten sie auch noch nicht.“ Ob die Schwestern in Zukunft die Geburtstage ihrer Kinder zusammen feiern werden, ist noch nicht entschieden. „Man kann ja nicht den ganzen Tag Kuchen essen. Aber auch da finden wir sicher eine Lösung.“

sh

