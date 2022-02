Feuerwehr Geretsried rückte 2021 zu 201 Einsätzen aus - Dabei gab es eine Überraschung

Einer von 201 Einsätzen im vergangenen Jahr: Im Oktober hielt der Fund einer Fliegerbombe am Dompfaffenweg die Einsatzkräfte in Atem. © sh/Archiv

201 Einsätze und keine einzige Corona-Infektion innerhalb der Truppe: So lautet die Jahresbilanz der Geretsrieder Feuerwehr.

Geretsried – Die Freiwillige Feuerwehr Geretsried arrangiert sich immer besser mit den Einschränkungen durch Corona. Während 2020, im ersten Jahr der Pandemie, so gut wie keine Übungen stattfanden, hat sich das 2021 dank eines strikten Hygienekonzepts stark geändert. „In 2022 wollen wir sämtliche Übungen und Kurse planmäßig durchführen“, kündigt der Erste Kommandant Erik Machowski im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Die Feuerwehr als Teil der kritischen Infrastruktur sei sehr gut aufgestellt. Bisher habe es keine Infektionen mit Covid-19 bei Übungen oder Einsätzen gegeben. Im privaten Bereich hätten sich natürlich Mitglieder angesteckt, aber nichts in die Feuerwehr hineingetragen.

Auf 201 Einsätze einschließlich Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen blicken die aktuell 90 Aktiven in 2021 zurück. 70 Prozent davon waren technische Hilfeleistungen, 15 Prozent Brände und der Rest „Sonstiges“. Eine Verpuffung in einer örtlichen Chemiefirma brachten die Freiwilligen schnell in den Griff. Sie unterstützten die Polizei bei der Evakuierung der umliegenden Häuser, als im Oktober eine Fliegerbombe in Gartenberg gefunden wurde, und sie rückten zu mehreren Unfällen auf der Bundesstraße 11 aus. „Zum Glück gab es 2021 nur wenige Verkehrstote“, sagt Machowski. Unter anderem verstarb ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin auf Höhe des Übergangs zum Breslauer Weg auf der Tattenkofener Straße. Die Radfahrerin erlag einen Monat später ihren schweren Verletzungen. Dass tödliche Autounfälle abnähmen, liege auch daran, dass die Fahrzeuge heute wesentlich sicherer seien als noch vor zehn oder 15 Jahren, sagt der Feuerwehrkommandant. Oft seien Verletzte nicht wirklich eingeklemmt, sondern eher eingeschlossen in ihren Pkw.

Häusliche Unfälle: „Ich hätte da auf mehr Einsätze getippt“

Gefährlich für die Kameraden war ein Einsatz, nachdem durch Bohrungsarbeiten für eine Erdwärmepumpe in Gartenberg eine Gasleitung beschädigt worden war. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und stellte den Brandschutz sicher. Als größter Teil des Gefahrgutzugs im Landkreis waren die Geretsrieder auch überörtlich gefragt.

Wie schon 2020 ist der Kommandant ein wenig überrascht, dass während der Lockdowns und der vermehrten Arbeit im Homeoffice kaum häusliche Unfälle passierten, zu denen die Feuerwehr gerufen wurde. „Ich hätte da auf mehr Einsätze getippt. Die Geretsrieder waren offensichtlich sehr vorsichtig“, lobt Machowski seine Mitbürger. Auch von Naturkatastrophen sei die Stadt verschont geblieben – im Gegensatz zu Wolfratshausen, wo im Frühjahr der Hagel erheblichen Schaden anrichtete.

Die eigentlich für Januar geplante Jahresversammlung soll voraussichtlich im April oder Mai nachgeholt werden. Der Vereinsvorstand wird dann neu gewählt. Neuwahlen der Kommandanten stehen erst 2023 an. Personell ist die Wehr laut Erik Machowski gut aufgestellt. Dank einer gleichmäßig starken Jugendgruppe und immer wieder Seiteneinsteigern bei den Erwachsenen – fünf in 2021 – halte man die Zahl der Aktiven seit Jahren konstant. An Ausrüstung fehle derzeit nichts. Der Erste Kommandant bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Bürgermeister Michael Müller und dem Stadtrat für „die stets gute, finanzielle Unterstützung“.

Tanja Lühr

