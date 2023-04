EP-Release-Party: Jan Wannemacher präsentiert „Oa Quartl“

Münsinger Liedermacher

Jan Wannemacher, Liedermacher aus Münsing, hat mit „Oa Quartl“ seine erste EP herausgebracht. Im Hinterhalt stellte er sie vor - als Sonnyboy mit Verstärkung.

Gelting – Mit einem musikalischen Drei-Gänge-Menü hat Jan Wannemacher seine Zuhörer im Geltinger Hinterhalt verwöhnt. Etwa 60 Fans und Neugierige kamen zu seiner EP-Release-Party. Die Stimmung war locker-fröhlich.

Einige Freunde des Münsinger Liedermachers hatten ihre kleinen Kinder mitgebracht, und auch Münsings Bürgermeister Michael Grasl saß im Publikum. Seine Tochter Helena „Leni“ hatte als Wannemachers Duettpartnerin ihren ersten großen Konzertauftritt. Als Vorspeise kredenzte der gebürtige Hesse einige seiner Songs auf Hochdeutsch. Die Melodien, die er mit seiner Stimme und Gitarre erzeugt, sind eingängig, die Texte mitten aus dem Leben gegriffen, aber auch teilweise anspruchsvoll. „Mach ich das Richtige falsch oder das Falsche richtig?“ etwa philosophiert der 32-Jährige in „Erfahrung sticht Verstand“. An seine Sturm- und Drangzeit, als man noch zwei- bis dreimal am Wochenende wegging, erinnert sich der mittlerweile junge Vater mit „Unendlichkeit der Nacht“. Seinem Bruder Kai, mit dem zusammen er auch schon aufgetreten war, widmet er eine wunderbare Ballade.

Seine vielseitige Stimme setzte Wannemacher entweder weich und gefühlvoll oder mit einem raueren Ansatz für einen kraftvollen Klang ein. Als technische Unterstützung diente ihm seine Loop-Station, ein Gerät, das es ermöglicht, eine Tonspur aufzuzeichnen und diese in einer Endlosschleife wiederzugeben. Bedient wird sie mit den Füßen. „So kann ich mehr aus meinen Liedern machen. Ich jamme quasi mit mir selber“, erklärte der Künstler.

Nachdem die Zuhörer Jan Wannemacher und seinen Stil ein wenig kennengelernt hatten – er erzählte viel Persönliches über seinen Werdegang, seine Vorgehensweise beim Komponieren – servierte er den Hauptgang des Abends: die vier Lieder seiner ersten EP mit dem Titel „Oa Quartl“. Sie alle sind in Mundart geschrieben. Hierzu bat Wannemacher seine Band auf die Bühne, bestehend aus Ilya Khenkin abwechselnd an Tuba und Posaune, Lukas Schöberl am Cajón, auch Kistentrommel genannt, und der Sängerin Helena Grasl.

Liedermacher dreht Video zu „Soiz in meiner Suppn“ in Münsinger Lothhof Tenne

„Oa Quartl“, einen viertel Liter Bier, trinke er gerne mit seinem Spezl Kurbi, verriet der sympathische Barde. Die beiden teilten sich eine Halbe, verteilt auf zwei Gläser, damit sie länger frisch bleibt, wobei im Laufe des Abends meist mehrere Quartl daraus würden. Nur ein bisschen „Obandln“, so der nächste Titel, wollte Wannemacher im Duett mit Leni Grasl. „I wui tanzen und koan Ehevertrag“, stellte er klar. Track Nummer drei, „Wenn de Bladl foin“, ist ein melancholisches Herbstlied, etwas zum Zurücklehnen und Entschleunigen. „Soiz in meiner Suppn“ schließlich, zu dem es ein Video, aufgenommen in der Münsinger Lothhof Tenne, gibt, erscheint auch auf der EP als Duett mit Grasl. Sie singt mit klarer, hoher Stimme, die auch einmal kräftiger in den Vordergrund tritt. Die beiden ergänzen sich sehr gut.

Die Nachspeise bildete ein „Ausblick auf das, was noch kommen könnte“ – eine Mischung aus Pop, Rock, Folk mit Einflüssen aus Jazz, Funk und Hip-Hop. Wannemachers „Senorita“ groovt ordentlich, „Kaffee und Kuacha“ ist ein nettes Liedchen, geschrieben zum 80. Geburtstag der Schwiegeroma. Beim „Heischnupfa“, den im vergangenen Jahr sogar einige regionale Radiosender spielten, sang und klatschte das Publikum begeistert mit.

„Frau Klostermoar“ kommt erst harmlos daher, entpuppt sich dann aber als kritische Sozialstudie. Der „Kloane rode Deifi“ hocke ihm manchmal auf der Schulter, um ihm Böses einzuflüstern, meinte Wannemacher. Das mochte man dem Sonnyboy mit dem strahlenden Lachen allerdings so gar nicht recht glauben.

Zum Abschluss des üppigen Menüs schenkte Leni Grasl ein Stamperl frische Münsinger Kuhmilch, passend zur Zugabe über die „Milchwagengenossenschaft“, aus.

Die EP „Oa Quartl“ ist ab sofort auf allen gängigen Download- und Streamingportalen zu hören.

