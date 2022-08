Jeder ein Gewinner: Grundschüler zeigten ihr Können im Spiel der Könige

Cathrin Pötzl vom Förderverein freut sich mit den Teilnehmern über die schönen Pokale – jedes Kind bekam einen © privat

Der Schachnachwuchs zeigte in der Grundschule Geretsried sein Können. Ein Turnier mit intelligenten Zügen, viel Überlegen – und vielen Gewinnern.

Geretsried – Bepackt mit großen und kleinen Glücksbringern, Kuscheltieren und viel Nervennahrung kamen kurz vor den Sommerferien 31 schachbegeisterte Grundschüler gemeinsam mit ihren Familien in den Mehrzweckraum der Isardamm-Schule. Diese hatte gemeinsam mit der Montessorischule Biberkor zum großen Schulschachturnier in Geretsried eingeladen. In fünf Startgruppen unterschiedlichen Leistungsgrades, mit je fünf bis acht Kindern, wurden insgesamt 75 Partien gespielt.

„Die Kinder zeigten eindrucksvoll, was sie im letzten Jahr in den Schulschachgruppen oder im Schachverein gelernt hatten“, berichtet Schulleiterin Martina Bäumle. Viele seien über sich hinausgewachsen und hätten ihre Trainerin Saskia Jannicke sowie die anwesenden Eltern mit großer Konzentration und intelligenten Zügen verblüfft. Für die meisten Kinder war es das erste Schachturnier und die Aufregung entsprechend groß. Gut, dass neben Jannicke auch drei turniererfahrene Jugendspielerinnen der Schachabteilung des TuS Geretsried und des Schachclubs Wolfratshausen als Ansprechpartnerinnen bereit standen. „Auch wenn es ein paar Tränen der Enttäuschung gab, dominierte der Spaß und zum Schluss konnte jedes Kind einen goldenen Pokal in Empfang nehmen“, sagt Bäumle.

Kluge Köpfe beim Nachdenken über den nächsten Zug © privat

Konzentration und vorausschauendes Denken: „Auch ein paar Tränen der Enttäuschung“

Die Isardamm-Grundschule werde, unterstützt durch den Förderverein, auch im nächsten Schuljahr Schach-Arbeitsgruppen für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten und freue sich, wenn das Angebot von den Schülerinnen und Schülern weiterhin gut angenommen werde. Schach fördere die Konzentrationsfähigkeit sowie vorausschauendes Denken und mache darüber hinaus richtig viel Spaß, sagt die Schulleiterin. Mit dem Schachturnier erfüllt die Isardamm-Grundschule nun auch alle Anforderungen für das Qualitätssiegel „Deutsche Schachschule“ in Bronze, für das momentan die Bewerbung läuft. TANJA LÜHR

