Josef Weiser absolviert Freiwilligendienst beim Trägerverein

Von: Doris Schmid

Jüngster Neuzugang: (v. li.) Josef Weiser wird den Trägerverein unterstützen. Darüber freuen sich Christina Spohr vom Kreisjugendring Miesbach sowie Rudi Mühlhans und Kerstin Halba vom Trägerverein. © SABINE HERMSDORF-HISS

Auszeit zwischen Schule und Beruf: Für ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit hat sich Josef Weiser entschieden.

Geretsried – Man könnte es auch Orientierungsjahr nennen, das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Josef Weiser hat sich dafür entschieden, nach dem Abitur beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) anzuheuern. Der 19-Jährige wird in erster Linie an der Karl-Lederer-Grundschule zu finden sein. Für ihn der beste Einsatzort überhaupt. „Ich bin dort zur Schule gegangen“, sagt Weiser, der erwägt, selbst Lehrer zu werden. Nach dem FSJ wird ihm die Berufsentscheidung sicher leichter fallen.

Meist stellt der TVJA seine Freiwilligen, die er seit 2011 beschäftigt, im Oktober vor. Dann haben sie schon die ersten vier Wochen hinter sich und sich eingelebt. Heuer zog Geschäftsführer Rudi Mühlhans den Termin vor. „Wir sind noch dringend auf der Suche nach Bewerbern“, sagte er in einem Pressegespräch. Zwei Stellen sind noch unbesetzt – Einsatzorte sind die Isardamm-Grundschule und die Realschule Geretsried. Die FSJer stehen den Lehrern unterstützend zur Seite, sei es im Unterricht, in den Pausen oder auch bei Projekten. Als neuer Partner bei der Betreuung der Freiwilligen fungiert für den TVJA der Kreisjugendring (KJR) Miesbach. Er löst laut Mühlhans die Evangelische Jugend München ab.

Neuer Partner ist der Kreisjugendring Miesbach

„Wir sind in den Landkreisen Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Rosenheim aktiv“, berichtete Christina Spohr vom KJR. Rund 50 Einsatzstellen in Kitas, Schulen, Horten, Sportvereinen und Jugendzentren werden angeboten. Die Freiwilligen, die dort in Vollzeit arbeiten, sind zwischen 16 und 26 Jahre alt. Vergütet wird der Freiwilligendienst mit 450 Euro pro Monat. Zum FSJ-Programm gehören auch 25 Seminartage. Eingeschlossen ist eine Jugendleiterausbildung.

Es geht vor allem um die Persönlichkeitsentwicklung

Aktuell sind es zwischen 25 und 30 junge Menschen, die der Kreisjugendring Miesbach betreut, sie sind Spohr zufolge im Durchschnitt etwa 18 Jahre alt. „Sie werden tatsächlich immer jünger und müssen in ihre Rolle hineinwachsen“, sagte die KJR-Mitarbeiterin. Hauptsächlich seien es Realschüler und Gymnasiasten, die sich für ein FSJ entscheiden. Aber auch Absolventen von Mittel- und Förderschule seien gern gesehen. Davon „würden wir uns viel mehr wünschen“. Die Expertin hob die vielen Vorteile eines FSJ hervor. Es sei eine Auszeit zwischen Schule und Beruf, und es gehe vor allem um die Persönlichkeitsentwicklung. „Es bietet sehr viele Möglichkeiten sich auszuprobieren und herauszufinden, wer man ist.“ Dazu gehöre auch, sich zu trauen, Nein zu sagen, wenn man bei einer Aufgabe unsicher ist.

Josef Weiser freut sich auf seinen Einsatz an der Karl-Lederer-Grundschule. Dort wird der 19-Jährige ebenfalls einen Ansprechpartner haben. „Das wird bestimmt ein tolles Jahr“, freut sich der Geretsrieder. Er ist übrigens der 28. FSJer, den der Trägerverein beschäftigt.

Info

Wer sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Trägerverein interessiert, kann mit Geschäftsführer Rudi Mühlhans Kontakt aufnehmen. Er ist über die E-Mail-Adresse gf@jugendarbeit-geretsried.de oder unter Telefon 0 81 71/9 02 08 erreichbar.

